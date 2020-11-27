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【新冠肺炎】外媒追問「是否暗示病毒源自國外」 外交部這樣答

社會熱點 16:58 2020/11/27

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趙立堅稱中國會繼續參與研究，為抗疫作出貢獻

對於新冠病毒源自中國的說法，國內媒體、專家近日連番作出質疑，認為病毒極可能源自海外，武漢只是「發現地」而非「發源地」。外交部今日（27日）的例行記者會上，有外媒記者追問北京對這些說法的立場。發言人趙立堅稱，中方希望各國與世衛合作推動溯源工作，中方將繼續積極參與研究，作出貢獻。

該名來自路透社的記者提問稱：「我們注意到，中國一些官媒發表的文章暗示，新冠病毒並不發源於中國，指出很多進口食品的包裝盒被查明有病毒來源，這說明病毒可能來源於國外。你對此有何回應？」

趙立堅回應，中方已經看到、聽到國際上不斷出現關於新冠肺炎疫情爆發時間、暴發地點的報道，這再次印證了病毒溯源是一個複雜的科學問題，應由科學家在全球範圍開展國際科學研究與合作，促進對病毒、動物宿主和傳播途徑的了解，更好地預防未來可能出現的風險，保護各國人民的生命安全和身體健康。

他指病毒溯源是一個持續發展的過程，可能涉及多國多地。希望各國都採取積極態度，同世衛組織等加強合作，推進全球溯源工作。中方將繼續積極參與病毒溯源和傳播途徑全球科學研究，同國際社會一道，為全球病毒和抗疫合作做出應有的貢獻。

【新冠肺炎】吳尊友：中國免費分享病毒基因 是對全球防疫最大貢獻

【新冠疫苗】國藥用這個例子說明：我們疫苗好有效！

【新冠肺炎】曾光：中國只是病毒發現地 並非發源地

責任編輯：陳建錫

傳染病 疫情 外交 趙立堅 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 中國外交部 肺炎 媒體 路透社

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