【中澳貿易戰】外交部評澳洲反華研究所：國際社會笑柄

中澳緊張關係升溫。在北京，外交部回應澳媒刊文披露澳洲戰略政策研究所（ASPI）與外國「金主」之間存在大量利益輸送、裙帶勾連的問題。外交部表示，無論這家所謂「研究所」如何賣力表演，都只會自取其辱。

澳媒近日刊出題為《澳洲戰略研究所才是外國代理人》的報道，披露ASPI與外國「金主」之間存在大量利益輸送、裙帶勾連的問題。文章舉例稱，作為ASPI最大外國「金主」，美國國務院過去一個財年的資助近140萬澳元，按年爆炸式增長367%，並且全部用於反華項目。

對此，外交部發言人趙立堅今日（27日）回應稱，這家所謂的「研究所」究竟是在搞學術研究還是在散播謊言和虛假信息，它究竟是獨立學術研究機構還是其背後「金主」利益的代言人，世人對此早已看得一清二楚。

他說，無論這家所謂「研究所」如何賣力表演，都只會自取其辱，成為國際社會的笑柄。

事實上，早在今年8月，趙立堅就在回應相關問題時指出，據澳方人士披露，該機構長期接受來自美國政府和軍火商的經費支持，熱衷於炮制和炒作各種反華議題，意識形態色彩非常濃厚，實際上是反華勢力的「急先鋒」，其學術信譽受到嚴重質疑。

2020年3月初，ASPI發布所謂「強迫勞動」的「研究報告」，聲稱大量維吾爾族人從新疆被轉移到中國內地工廠「強迫勞動」」。一些美國議員隨後要求停止進口新疆生產的產品，還提出「維吾爾強迫勞動預防法案」。

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責任編輯：尹航

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