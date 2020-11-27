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【中澳貿易戰】中國決心「教訓」 澳洲葡萄酒業恐遭「毀滅性打擊」 

國情動向 17:19 2020/11/27

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中澳貿易緊張升級，貿易戰一觸即發。中國商務部周五（27日）宣布，以保證金形式，對澳洲相關葡萄酒實施臨時反傾銷措施。澳洲對中方決定「極為失望」，形容這對葡萄酒行業帶來「毀滅性的打擊」，並反對中方有關傾銷說法，認為沒有證據，強調澳洲將反抗，不排除尋求世貿組織干預。

今年稍早，澳洲呼籲獨立調查新冠病毒源頭後，中澳關係急速惡化，之後澳洲煤炭、大麥輸往中國受阻。有澳洲學者認為，最新舉動表明，北京決心給澳洲一個可在全球引發迴響的「教訓」。

京：澳應反躬自省 增進互信

中國外交部趙立堅周五稱，中方有關部門依法對進口商品採取措施，又促澳洲多做有利於增進中澳互信的事，為兩國務實合作創造良好條件。他說，中澳對話渠道一直開放暢通，澳方一些人士應反躬自省；澳洲應嚴肅考慮中國關切，而非損害中國利益。

中國商務部公告初步裁定，原產於澳洲進口相關葡萄酒存在傾銷，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間有因果關係。決定周六（28日）起採用保證金形式，對產品實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%至212.1%。調查範圍是原產澳洲的進口裝入2升及以下容器的葡萄酒。有關調查於8月立案，原定調查要進行一年才有結果。

澳將積極反抗 企業叫苦競爭難

這些保證金實際上類似關稅。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）表示，這一關稅給葡萄酒行業帶來了「毀滅性的打擊」，將令受影響的澳洲企業無法生存。

他稱，認為澳洲以某種方式補貼葡萄酒業，使其能夠以低於成本價格傾銷或出售的想法，是錯誤的。他表示，今年以來，中國對澳洲許多行業實施貿易制裁，令人意識到這些措施是其他因素導致。他表示，中方做法完全違反《中澳自由貿易協定》，以及對世貿的承諾。

【中澳貿易戰】雙方因何爭拗？一文看懂澳洲5件事惹怒中國

【中澳貿易戰】中國對澳洲葡萄酒徵反傾銷稅 澳：將積極反抗

澳洲農業部長利特普勞德（David Littleproud）稱，澳洲將積極反抗。他稱，將有10天可上訴，會與有關產業密切合作。

消息證實後，澳洲最大葡萄酒出口商之一富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates，TWE）的股價暴跌11%，隨後交易暫停。據中國商務部，其子公司的保證金比率高達169.3%。行業團體Australian Grape and Wine表示，關稅將令澳洲企業與歐洲對手競爭，變得非常困難。

中國是澳洲葡萄酒的最大買家。據澳洲政府數據，去年澳洲對中國葡萄酒出口額達到創紀錄的13億澳元。

彭博引述澳洲國立大學國際安全教授、前情報官員John Blaxland說，中國政府的最新一擊表明，北京決心給澳大利亞一個可在全球引發迴響的教訓。他認為，澳洲不屈服於這種壓力很重要，但貿易商別無選擇，只能迅速重新調整並使其市場多樣化。

籲調查疫情源頭、印太問題靠攏美國 中澳關係雪上加霜

報道指出，自從澳洲在2018年以國家安全為由，禁止華為參與5G網絡建設，雙邊關係已受損。在澳洲當局呼籲對新冠病毒源頭獨立調查後，兩國關係雪上加霜，並引發了澳洲是美國馬前卒的批評。

事實上，在印度太平洋地區局勢上，澳洲近來加大與美國、日本及印度的合作，本月美日澳印舉行馬拉巴爾海上聯合演習，澳洲是13年來首次參演。在南海問題上，繼美國後，澳洲今年稍早也稱中國南海主張非法。

而在中澳貿易緊張加劇後，催生美國政府打算組西方聯盟，抗衡中國「貿易脅迫」。近日《華爾街日報》報道，特朗普政府的高級官員表示，正推動對中國採取新的強硬措施，其中將建立一個西方國家的非正式聯盟，在中國利用貿易實力脅迫其他國家時，聯合反制中國。

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責任編輯：林佩怡

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