內地多間銀行公告 暫停個人貴金屬交易開戶

內地多間銀行，包括工商銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行、招商銀行等，周五（27日）先後警示貴金屬交易風險，並公告將暫停相關業務新客戶開戶。

*19：18 新增平安銀行

各行都提到，受全球疫情及國際政治經濟形勢影響，國際國內貴金屬價格持續出現較大幅度波動，市場風險和不確定性顯著增強、投資交易風險加大等。

價格大幅波動 提示風險

內地傳媒稱，有別於之前多就市場波動提示風險，這次多間銀行暫停新客戶開立賬戶，且未提出何時重啟，「統一行動」也較為少見。業界人士稱，在「原油寶」事件後，銀行和有關部門對個人賬戶交易業務的風險管控關注度，顯著提升，各行會高度關注全球市場波動風險，嚴控風險，加強前瞻性安排。

周五下午，工行公告稱，自北京時間11月28日24：00起，暫停該行各渠道（包括櫃面、手機銀行、網上銀行、工銀e投資）個人賬戶黃金、賬戶白銀業務新客戶開立交易賬戶，已開戶客戶的正常交易不受影響。

當日9時起，暫停受理該行各渠道（包括櫃面、手機銀行、網上銀行、「工銀金行家」小程序和外部合作機構等），新開代理個人客戶貴金屬競價交易業務申請，已開戶客戶的正常交易不受影響。

工行更稱，受疫情等複雜因素影響，目前貴金屬市場風險較高，提醒客戶合理控制持倉規模，做好交易安排，提高風險防範意識，注意控制風險。

農行也公告，11月28日起，暫停該行賬戶貴金屬交易業務及代理上海黃金交易所個人貴金屬交易業務客戶，簽約開戶，已開戶客戶的正常交易不受影響。招行銀行公告，11月28日起，暫停我行各渠道雙向紙黃金白銀、實盤紙黃金白銀、招財金業務的新客戶開立交易賬戶申請，已開戶客戶正常交易不受影響。

交行公告則稱，11月28日12時起，暫停該行記賬式貴金屬、個人貴金屬代理延期交易和滿金寶業務新客戶開立賬戶。建行公告，自11月30日起，該行賬戶貴金屬（含雙向交易）及代理個人上金所貴金屬交易業務，暫停辦理簽約開戶。

平安銀行表示，為加強代理貴金屬業務風險管理，提供更優質服務，該行擬對代理貴金屬業務系統升級，系統將於12月1日收市後暫停該業務新開戶功能，存量客戶業務暫不受影響。

至於中國銀行，暫無暫停個人開戶措施。但該行周五公告稱，受國際假日影響，該行賬戶貴金屬、雙向賬戶貴金屬業務將於北京時間11月28日凌晨2時起暫停報價，30日早上7時起恢復報價。

黃金歷來被視為避險投資，在全球經濟受新冠肺炎疫情衝擊時，金價從1月的1,500美元，升至8月的超過2,000美元的歷史高位。但在經濟復甦預期、疫苗有進展下，金價現回到約1,800美元左右。

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責任編輯：林佩怡

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