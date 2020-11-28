【新冠肺炎】世衛官員：新冠病毒最早非在中國出現  尚屬臆測

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，對世衛而言，現在就稱新型冠狀病毒並非在中國出現，實是「高度臆測」的說法。

中國外交部發言人指，病毒溯源是一個複雜的科學問題，應由科學家在全球範圍開展國際科學研究與合作。

中國湖北省武漢市販售海鮮和野味的華南海鮮批發市場去年12月最先傳出病例，路透社報道，中國指稱在武漢市發現病毒前，這種病毒就已經在外國存在，列舉的證據包括進口冷凍食品包裝上發現新型冠狀病毒，以及相關科學研究稱病毒去年就已在歐洲傳播。

【新冠肺炎】外媒追問「是否暗示病毒源自國外」 外交部這樣答

萊恩在日內瓦視訊簡報會上，被問到新冠病毒是否可能最早出現在中國以外地區。萊恩表示：「我認為現在就稱此病並非在中國出現，對我們而言屬高度臆測。」

他還說：「從公衛角度來看，很明顯是從人類病例最先出現的地方開始調查。」他也說，證據可能之後導向其他地方。

他重申，世衛已準備派研究人員到武漢這處海鮮批發市場，進一步調查病毒起源。

屢屢驗出新冠病毒 冷鏈食品還能不能吃？

美國總統特朗普政府先前指控世衛以中國為中心，世衛多次否認這類說法。

中國外交部發言人指，中方已經看到、聽到國際上不斷出現關於新冠肺炎疫情爆發時間、暴發地點的報道，這再次印證了病毒溯源是一個複雜的科學問題，應由科學家在全球範圍開展國際科學研究與合作，促進對病毒、動物宿主和傳播途徑的了解，更好地預防未來可能出現的風險，保護各國人民的生命安全和身體健康。

責任編輯：鄧中建

【新冠疫苗】國藥疫苗2針要706元 俄羅斯賣這個震感價

【新冠肺炎】逾190乘客檢測數值離奇一致 俄航班赴華被拒

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」