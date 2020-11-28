【經濟內循環】劉鶴：解決好各類「卡脖子」和瓶頸問題

「第二屆中國發展規劃論壇」今日在北京舉行。國務院副總理劉鶴書面致辭。劉鶴在致辭中表示，構建新發展格局的根本要求，就是要提升供給體系的創新力和關聯性，解決好各類“卡脖子”和瓶頸問題，暢通國民經濟循環。

劉鶴表示，這次五中全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，清晰展望了到2035年基本實現社會主義現代化的遠景目標，明確提出了「十四五」時期中國經濟社會發展的指導方針、主要目標、重點任務、重大舉措，是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的綱領性文件。

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劉鶴指出，解讀和落實「十四五」規劃《建議》，要把握好邏輯主線，就是要在新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局。構建新發展格局的根本要求，就是要提升供給體系的創新力和關聯性，解決好各類「卡脖子」和瓶頸問題，暢通國民經濟循環。

要解決上述問題，劉鶴指，這就要堅持深化供給側結構性改革，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求；堅持擴大內需這個戰略基點，形成強大國內市場；堅持深化改革和擴大開放，破除制約國內大循環和國內國際雙循環暢通的制度、觀念和利益障礙，構建高水平社會主義市場經濟體制。

責任編輯：鄧中建

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