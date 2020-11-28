【債務危機】中國證監出手  立案調查永煤及相關審計機構

中國證監會公告稱，根據相關金融管理部門移送的永城煤電控股集團有限公司及相關審計機構涉嫌違法違規的線索，已對永煤控股和相關審計機構涉嫌違法行為立案調查。

發布在證監會官網的公告並表示，下一步，證監會將與相關金融管理部門密切協同，按照國務院金融委「零容忍」的工作要求，依據《證券法》等法律法規「嚴肅查處」相關違法違規行為。

據路透社消息，中國銀行間市場交易商協會此前公告稱，永煤控股違法違規線索已移送證監會；此外，在調查中發現永煤控股母公司河南能源化工集團也涉嫌存在相關違規行為，已對其啟動自律調查。

【中國經濟】債市頻「爆雷」 金融委提5大要求：零容忍「逃廢債」

引爆中國信用債市場風險的「20永煤SCP003」在違約兩周後終於敲定後續兌付安排。永煤控股本周二確定解決方案，持有人會議已通過先行兌付50%本金、剩餘本金展期270天的議案；展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，並豁免本期債券違約。另外兩只超短融「20永煤SCP004」和「20永煤SCP007」的主承銷商周五公告稱，將於下周二（12月1日）召開持有人會議，據本地媒體21財經稍早報導稱，該兩期債展期方案商談中，仍為擬兌付50%本金，剩餘展期。

對於中國近期信用債市場的風險事件，中國國務院副總理劉鶴上周六主持召開國務院金融穩定發展委員會會議，指出監管部門和地方政府應督促各類市場主體嚴格履行主體責任，秉持「零容忍」態度，嚴厲處罰「逃廢債」行為。

責任編輯：鄧中建

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