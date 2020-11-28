《紐時》選本世紀最優秀演員  中國哪位明星上榜？

▲ 趙濤在江湖兒女中的劇照

《紐約時報》最近選出本世紀也就是近20年最優秀的25位演員，這個名單選的很多不是大家所熟知的明星；中國也有一位演員入選，同樣不是耀眼的明星，她就是著名導演賈樟柯電影中的必然女主角、他的妻子趙濤。評審指，如果賈樟柯的電影沒有趙濤的面孔和樸實的存在，很難想像這些電影會變成什麼樣子。

《紐約時報》指出，由於沒有一個公式來選擇最好的演員（有的只是爭吵），這個名單必然是主觀的，還很可能因為一些遺漏而引起眾怒。這些表演者有一些是新人，有的則已經在業界活躍了幾十年。「在做出選擇時，我們關注的是這個世紀，並且放眼荷里活之外」。

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趙濤最近一部電影也是由賈樟柯導演的《江湖兒女》，於去年上映，其中一位評審A·O·斯科特（A. O. Scott）指，中國正在進行的變革——它的時尚、音樂、經濟、建築和地貌——是賈樟柯全部關注的主題，而趙濤則是它的化身和試驗品。

在2019年上映的《江湖兒女》中，她飾演巧巧，一開始她是北方工業城市大同的黑幫夫婦的一員。她和她的情人斌哥顯得無畏而迷人，盡管巧巧通過父親與一個工人委員會和無產階級強硬的舊世界聯系在一起。那是在21世紀初，巧巧的一切——她的發型，她的衣服，她在光鮮亮麗的夜總會和破敗不堪的工廠裡大步流星的樣子——都表達了她對現代性的自信和她在其中的地位。

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然後一切都崩潰了。她對斌哥的忠誠使她進了監獄，當她被釋放時，斌哥不見了。她乘船、步行、摩托車和火車，踏上漫長的艱辛旅程，回到了她的起點。她的苦難無窮無盡，但她的堅韌讓它有時顯得近乎滑稽，仿佛她既是好萊塢舊式情節劇的女主角，也是塞繆爾·貝克特(Samuel Beckett)戲劇的主角。她的表演是忍耐力的奇跡，根植於大地，但某種程度上也充滿傳奇色彩。

另一位審評曼諾拉·達吉斯（Manohla Dargis）表示，自2000年以來，中國演員趙濤和導演賈樟柯已經拍攝了十幾部故事片、短片、劇情片和紀錄片，以及無法這樣清晰分類的作品。他們的電影合作是如此全面而密切，很難想像如果沒有趙濤的面孔和樸實的存在，這些電影會變成什麼樣子。她經常被稱為他的繆斯（兩人是夫妻），但這並不能體現她豐富的貢獻——這其中的詩意、像徵主義和情感質感。

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在賈樟柯的電影中，人們要走很多路，沒有人比趙濤走得更多，而且往往是實時的。作為曾經的舞蹈老師，無論她的角色是在大廳裡漫步（2005年的《世界》）還是在一所荒廢的學校裡徘徊（2009年的《二十四城記》），她的動作都沉穩而流暢。在2008年的《三峽好人》中，趙濤飾演沈紅，在一個古鎮尋找自己的丈夫，而這個古鎮因為建造一座有爭議的大壩將要被淹沒。沈紅經常出現在中鏡頭和長鏡頭中，但當有人問她是不是趕時間時，賈樟柯切換到她的特寫鏡頭。「不急，」她說，走出門之前，她的臉上充滿了遺憾或回憶。

評論指，賈樟柯片中的許多旅行者，一個又一個地描繪著中國的故事，不論這是他們的本來用意抑或是隱喻上的目的。也許這就是趙濤的姿態顯得如此引人注目的原因。即使她飾演的人物四處漂泊，她們也會挺直腰板。

責任編輯：鄧中建

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