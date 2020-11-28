【金雞獎】劉德華攜《拆彈II》廈門亮相  與劉青雲17年後再度合作

中國電影金雞獎正在廈門進行。本屆金雞獎邀請劉德華、黃建新、徐崢三人擔任金雞電影創投大會的主評審，與另外二十二位優秀電影人組成評審團，一起對入圍本屆的所有影片進行最終的評審工作。

11月27日，劉德華在活動期間攜新作《拆彈專家2》與導演邱禮濤、女主角倪妮以及相關嘉賓同影迷粉絲們見面。

當天活動一開始，劉德華的亮相引來粉絲尖叫不斷。為配合暢聊影片幕後故事，現場特地舉行了拆箱環節。只見劉德華和導演邱禮濤手拿小刀仔細拆起第一個箱子，經過一番周折，最終拆出了假肢。邱禮濤透露片中總共投入使用了十個假肢。

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劉德華表示，電影裡的角色是一個「殘障」的拆彈專家，不是指身體多麼殘缺，而是內心的那種糾結扭曲吸引了他參演的興趣。談到17年後再度與劉青雲合作演戲，劉德華坦言兩人默契十足，可以用「舒服」來形容拍戲過程。

「有時候我真的會在對戲的時候，我在家想一想這句話，我怎麼樣可以講得好一點點，到底應該怎麼樣，到現場他（劉青雲）的語氣然後就能帶我到那個情境，那我就覺得跟他演戲，真的也是好像倪妮說的舒服。

首次和劉德華搭檔的倪妮視他為男神，她表示到香港拍戲時人生地不熟，是劉德華帶她慢慢融入了團隊，消除了很多隔閡，演戲過程中倪妮漸入佳境，拍完後更是深有體會。

整場發布會，氣氛活潑歡聲笑語不斷。劉德華期待越來越多的同仁能加入到《拆彈專家》這個團隊，他希望這個電影系列能持續發展下去。

一直在深圳拍攝抗疫題材大電影的劉德華25日晚乘坐飛機抵達廈門高崎機場，在下榻酒店短暫休整一晚後，26日早上正式亮相。

坐在評審席參加會議的劉德華，腰杆挺直端坐著，認真聽講做筆記，不時與身邊的黃建新、徐崢兩人交流意見。隨著工作量的增加，他亦是罕見戴上眼鏡看稿，絲毫沒有偶像包袱，接受自然衰老，今年劉德華已經59歲了，不少網民看後感慨「天王也老了」。

其實，早在十年前，劉德華就曾被爆料眼睛出現老花的問題。當時媒體報道稱，劉德華患上老花後秘密返港，接受知名醫生操刀進行激光手術治療，短暫休整又重返劇組拍戲。不過當時因為年紀尚未過半百，劉德華看劇本期間就沒戴眼鏡，堅持保持個人形像。

責任編輯：鄧中建

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