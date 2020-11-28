頂唔順馬保國鬧劇  人民日報警告「該立刻收場」

自稱「渾元形意太極掌門人」的68歲馬保國，數月前遭業餘拳擊愛好者30秒內擊倒3次，引發熱議，並在網上成為笑柄。但馬保國不但並未消聲匿跡，經常接受網絡平台訪問，並宣布參演電影《少年功夫王》。

官媒「人民日報」終於「頂唔順」，今日發表評論，指馬保國的一些言行，實際上就是嘩眾取寵、招搖撞騙，而背後一些人為商業利益推波助瀾。認為網絡平台應守住底線，別讓鬧劇再鬧下去。

評論指，以「渾元形意太極拳掌門人」自詡的馬保國，如今知名度躥升。他今年5月在觀眾面前30秒內被擊倒3次，他「武術」的「造詣」按說也都擺在眼前了，但最近他失敗後的雷人雷語卻被熱轉，儼然要成為頂流「網紅」。

▲ 馬保國與業餘拳手對打，30秒即被擊倒三次。

評論稱，從霸榜一些平台鬼畜區，到參加商業演出，再到接拍所謂勵志電影，馬保國已包裝出相當的商業價值。如果就是自己特立獨行表演，誰也沒必要特意關注，然而當其成為一種「現象」，而且頻繁出現在公眾視野，那就有必要審視一下這種現像背後到底是什麼？

「馬保國的一些言行，實際上就是嘩眾取寵、招搖撞騙，說到底是一場鬧劇。口口聲聲弘揚傳統武術，實際上做的都是傷害傳統武術的事。斥責年輕人不講武德，他本身卻毫無正大光明、謹言慎行、尊崇敬畏傳統的武德。」

▲ 馬保國不久前宣布拍電影

事實上，馬保國近期之所以大熱，主要就是靠著一些網絡平台炒作以爭流量。「人民日報」質問，如果靠嘩眾取寵就可以風生水起，靠招搖撞騙就能拓展商業版圖，這是什麼樣的價值取向？馬保國背後的人到底想干什麼？明眼人都清楚，無非就是商業利益。推波助瀾、炒作放大馬保國的一些互聯網平台為什麼？無非是流量至上，背後還是利益。

評論指，人人都有習武的權利，也可以表達自己的觀點和想法，可是如果背離武術精神，沒完沒了在公開場合信口開河，特別是編造經歷，這就與江湖騙子無異。而這樣的人受追捧，值得我們深思。

在網上有不少嘲弄馬保國視頻：

不少人談及馬保國是揶揄和調侃，說他在輿論場中扮演被群嘲的角色，似乎覺得沒什麼大不了的。但評論指出，其實這還真不是什麼「無傷大雅」，放任「審醜」成為流行，讓招搖撞騙大行其道，這本身就是對社會風氣的傷害，特別對於尚缺乏判斷力的未成年人，這是對價值體系的毒化。

最後，評論警告，這場以馬保國為主題的鬧劇，該收場了。對他背後的人來說，盡早收手更是明智選擇，否則必定血本無歸。同時，評論也呼籲有關部門，對互聯網平台落實社會責任情況加強監管。社會各界共同呵護核心價值觀，守住底線，別讓鬧劇再鬧下去。

連央媒也發聲，看來馬保國這場鬧劇，是演不下去了。

責任編輯：鄧中建

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