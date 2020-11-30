  • 19°C
香港時間 : 20201130日 (一) 11:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

頂唔順馬保國鬧劇  人民日報警告「該立刻收場」（有片）

社會熱點 11:18 2020/11/30

分享：

頂唔順馬保國鬧劇  人民日報警告「該立刻收場」

自稱「渾元形意太極掌門人」的68歲馬保國，數月前遭業餘拳擊愛好者30秒內擊倒3次，引發熱議，並在網上成為笑柄。但馬保國不但並未消聲匿跡，經常接受網絡平台訪問，並宣布參演電影《少年功夫王》。

官媒「人民日報」終於「頂唔順」，今日發表評論，指馬保國的一些言行，實際上就是嘩眾取寵、招搖撞騙，而背後一些人為商業利益推波助瀾。認為網絡平台應守住底線，別讓鬧劇再鬧下去。

評論指，以「渾元形意太極拳掌門人」自詡的馬保國，如今知名度躥升。他今年5月在觀眾面前30秒內被擊倒3次，他「武術」的「造詣」按說也都擺在眼前了，但最近他失敗後的雷人雷語卻被熱轉，儼然要成為頂流「網紅」。

30秒遭路人打暈 「太極大師」馬保國宣布遠離武林

【30秒被KO】「太極大師」馬保國剛歸隱又復出：拍功夫電影（有片）

馬保國與業餘拳手對打，30秒即被擊倒三次。

評論稱，從霸榜一些平台鬼畜區，到參加商業演出，再到接拍所謂勵志電影，馬保國已包裝出相當的商業價值。如果就是自己特立獨行表演，誰也沒必要特意關注，然而當其成為一種「現象」，而且頻繁出現在公眾視野，那就有必要審視一下這種現像背後到底是什麼？

「馬保國的一些言行，實際上就是嘩眾取寵、招搖撞騙，說到底是一場鬧劇。口口聲聲弘揚傳統武術，實際上做的都是傷害傳統武術的事。斥責年輕人不講武德，他本身卻毫無正大光明、謹言慎行、尊崇敬畏傳統的武德。」

馬保國不久前宣布拍電影

事實上，馬保國近期之所以大熱，主要就是靠著一些網絡平台炒作以爭流量。「人民日報」質問，如果靠嘩眾取寵就可以風生水起，靠招搖撞騙就能拓展商業版圖，這是什麼樣的價值取向？馬保國背後的人到底想干什麼？明眼人都清楚，無非就是商業利益。推波助瀾、炒作放大馬保國的一些互聯網平台為什麼？無非是流量至上，背後還是利益。

評論指，人人都有習武的權利，也可以表達自己的觀點和想法，可是如果背離武術精神，沒完沒了在公開場合信口開河，特別是編造經歷，這就與江湖騙子無異。而這樣的人受追捧，值得我們深思。

在網上有不少嘲弄馬保國視頻：

太極大師馬保國輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家KO致昏迷（有片）

「太極大師」馬保國被KO後復出 內媒轟碰瓷武術成生意（有片）

不少人談及馬保國是揶揄和調侃，說他在輿論場中扮演被群嘲的角色，似乎覺得沒什麼大不了的。但評論指出，其實這還真不是什麼「無傷大雅」，放任「審醜」成為流行，讓招搖撞騙大行其道，這本身就是對社會風氣的傷害，特別對於尚缺乏判斷力的未成年人，這是對價值體系的毒化。

最後，評論警告，這場以馬保國為主題的鬧劇，該收場了。對他背後的人來說，盡早收手更是明智選擇，否則必定血本無歸。同時，評論也呼籲有關部門，對互聯網平台落實社會責任情況加強監管。社會各界共同呵護核心價值觀，守住底線，別讓鬧劇再鬧下去。

連央媒也發聲，看來馬保國這場鬧劇，是演不下去了。

責任編輯：鄧中建

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

相關文章

太極大師馬保國輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家KO致昏迷（有片）
2020/05/19
太極大師馬保國輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家KO致昏迷（有片）
【武林風雲】前國腳郝海東加入戰團 挑戰太極馬保國師侄雷雷
2020/05/19
【武林風雲】前國腳郝海東加入戰團 挑戰太極馬保國師侄雷雷
「太極大師」馬保國被KO後復出 內媒轟碰瓷武術成生意（有片）
2020/08/21
「太極大師」馬保國被KO後復出 內媒轟碰瓷武術成生意（有片）
30秒遭路人打暈 「太極大師」馬保國宣布遠離武林
2020/11/18
30秒遭路人打暈 「太極大師」馬保國宣布遠離武林
【30秒被KO】「太極大師」馬保國剛歸隱又復出：拍功夫電影（有片）
2020/11/20
【30秒被KO】「太極大師」馬保國剛歸隱又復出：拍功夫電影（有片）
網絡文化 網絡熱話 電影 網紅 太極 拳擊 表演 人民日報

上一篇文章

新冠肺炎加上流感殺到 冬天可去玩嗎？專家這樣說

下一篇文章

【新冠肺炎】韓籍員工境外檢測陽性 重慶海力士半導體停工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新冠肺炎加上流感殺到 冬天可去玩嗎？專家這樣說
新冠肺炎加上流感殺到 冬天可去玩嗎？專家這樣說
嫦娥五號為何要剎車？「近月制動」是甚麼
嫦娥五號為何要剎車？「近月制動」是甚麼
頂唔順馬保國鬧劇 人民日報警告「該立刻收場」（有片）
頂唔順馬保國鬧劇 人民日報警告「該立刻收場」（有片）
《紐時》選本世紀最優秀演員 中國哪位明星上榜？
《紐時》選本世紀最優秀演員 中國哪位明星上榜？
30秒遭路人打暈 「太極大師」馬保國宣布遠離武林
30秒遭路人打暈 「太極大師」馬保國宣布遠離武林
徐曉冬VS武氏太極高手 隔空叫陣1年 12秒分出勝負（有片）
徐曉冬VS武氏太極高手 隔空叫陣1年 12秒分出勝負（有片）