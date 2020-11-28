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【芯片產業】工信部：芯片業如水泥鋼鐵  出現盲目投資爛尾項目

經濟脈搏 15:56 2020/11/28

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中國工信部副部長王志軍今天坦承，如今內地芯片製造業也和鋼鐵、水泥業般出現了盲目投資和爛尾項目，需要加強監督。而兼併重組則是企業規模化發展和提升競爭力的有效形式。

綜合內地媒體報導，王志軍今天是在北京出席第2屆「中國發展規劃論壇」時，作上述表示。

【芯片產業】紫光集團面臨債務爆煲 北京銀行考慮提供融資

【芯片產業】官媒再批芯片熱潮屬「虛火」 第3代半導體是元凶？

王志軍指出，前些年中國鋼鐵、水泥、電解鋁等領域存在著重複建設和產能過剩，包括太陽能等新興產業也出現過重複建設。如今，芯片製造等行業也出現了盲目投資和爛尾項目。

他表示，前一階段，積體電路製造方面的投資也被爆料出現巨大的損失，需要規劃和加強監督。

王志軍提到，針對部分新興企業規模比較小、同質化嚴重、缺少全球領先且有競爭力的大型企業等突出問題，他建議透過兼併重組的聚變效應，推進戰略性新興產業快速發展。

他說，應該要看到，兼併重組是企業整合創新資源和低水準擴張，實現規模化發展和提升競爭力的有效形式。

【芯片產業】武漢弘芯由政府全盤接手 這些問題未解決（組圖，有片）

近期，內地芯片業巨頭紫光集團傳出可能債務違約，旗下紫光國微（深：002049）股價連跌4日，內媒引述知情者稱，北京銀行考慮為紫光提供融資，以幫助其緩解債務償還問題。

此外，曾經是「湖北省級重點建設項目」、總投資超過1200億元（人民幣，下同）的弘芯半導體製造產業園，8月突因資金鏈斷裂而停擺。內媒消息指，弘芯的母公司已完成股權轉讓，由當地政府全資擁有。但如何處置弘芯的資產、園區是否重新動工、會否由芯片廠進駐，官方也無法回答。

由於中央推動在關鍵技術上突破美國圍堵，經歷中興、華為事件後，研發自主芯片在國內掀起一片熱潮，但當中有不少混水摸魚的企業。

【中美芯片戰】任正非：中國芯片設計步入世界領先 問題在這

數據顯示，今年以來截至10月27日，中國新增集成電路相關企業超過5.8萬家，增速超過33%，為歷年最高。其中，第三季度新增近1.9萬間，相當於每天新增逾200家。

廣東新增近1.7萬間家相關企業，佔近3成，位居第一，福建省和江蘇省分別位居第二、三位。

中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長、清華大學教授魏少軍日前指出，中國半導體火熱的有點過頭，認為不能用代替思維作為主旋律，而是應該開放、合作。

責任編輯：鄧中建

【中美芯片戰】中國力谷國產芯片 清華教授這樣忠告

【華為禁令】「去美國化」芯片短期難造 華為這招應對

【芯片產業】首間芯片大學今南京揭牌 助打造千億產業群

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