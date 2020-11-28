【大灣區】肖鋼：建議研究發行粵港澳大灣區證券

原中國證監會主席肖鋼在今天一個論壇上表示，粵港澳大灣區的建設要更多的從實際出發，要促進創新要素跨境便捷高效流動，彌補跨境創新鏈和資金鏈不相適應的短板。他建議研究發行粵港澳大灣區證券，推進區域性股權交易市場的規範發展，設立人民幣海外投資資金，促進金融服務的多元化、特色化的發展。

據中國證券網消息，舉行的2020南方財經國際論壇上，原中國證監會主席肖鋼發表主旨演講時表示，粵港澳大灣區的建設要更多的從實際出發，更加注重科技、產業、機制的協同創新。更加注重發揮港澳引進全球高端創新資源的作用。而金融業則要重點支持大灣區創新基礎能力的建設，促進創新要素跨境便捷高效流動，彌補跨境創新鏈和資金鏈不相適應的短板。

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肖鋼建議，可以積極開展銀行跨境貸款業務，探索私募股權投資，創投風投基金雙向募集雙向投資的新模式。支持粵港澳三地共同設立新產業投資基金和大灣區青年創業扶持基金。研究發行粵港澳大灣區證券，推進區域性股權交易市場的規範發展，設立人民幣海外投資資金，促進金融服務的多元化、特色化的發展。

肖鋼表示，在互聯互通上，要大力推動資金通，推進資本項目便利化改革，簡化企業外在登記、結匯和支付管理方式，進一步打通人民幣資金雙向流通的渠道，推進本外幣合一的銀行帳戶體系和跨境資金池的業務。內地銀行則要推動落實單一窗口跨境服務，擴大在線簽約，結售匯融資等產品。

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此外，加強境內分行與境外分行的協調聯動，發揮商業銀行+投資銀行的優勢，為企業境外發債、集團貸款、跨境資產轉讓、並購融資，以及財富管理提供一攬子金融服務。鼓勵海外保險資金回流大灣區，服務高水平投資貿易化試點，支持市場采購貿易，跨境電子商務貿易等新業態，為內地企業和居民個人開立外幣結算帳戶。

肖鋼表示，要進一步開展港澳代理見證開立內地銀行帳戶，探索建立跨境社保、行車稅、保險費用繳納和代發新機制。打通三地居民配置金融資產的渠道，即：支付通、場景通、兌換通，便利港澳居民在內地居住旅游求學和創業。

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「特別是跨境的金融消費者，跨境的投資者越來越多，如何構建跨境金融消費者、投資者合法權益的保護機制，是擺在面前新的艱巨任務，這樣才可以保證金融改革開放，才可以保證大灣區行穩致遠。」肖鋼說。

責任編輯：鄧中建

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