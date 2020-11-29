▲ 新冠肺炎加上流感殺到 冬天可去玩嗎？專家這樣說

冬天將至，傳統流感高峰季到來，而今年還要加上新冠肺炎疫情，令人加倍緊張。內地專家張文宏認為，流感加上其他和呼吸道疾病「合併感染」本身就並不罕見，而控制疫情的最關鍵因素，在於民眾個人防護要做足。張文宏表示，冬天假期其間，內地除了幾個中高風險區域外，哪都可以去。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，周六（28日）在上海科普大講壇，回應了近日今人關注的多個問題。對於近期有不少新冠肺炎病例，病人同時患上流感，張文宏並不感到奇怪。他表示，合併感染在冬季非常常見，只不過大家以前沒有去測試，所以也不要為此感到恐懼。

張文宏又稱，新冠病毒變異並未引發，更高致死性和傳播力。他解釋，病毒變異是病毒的特性，隨機變異是一直發生的，哪些隨機變異會被留下來取決於外面的環境，而當局一直在監控病毒的基因序列。「直到疫苗出來以後，病毒的隨機變異才有意義。」

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張文宏預期，今年底到明年初，全球都會迎來新冠疫苗上市高峰期。他指中國對新冠疫苗接種已經有很好的設計，高危人群先打，然後順序接種，而目前已經有很多人接受了疫苗的緊急接種，「傳染病疫苗的緊急接種在全世界是十分常見的。」

至於民眾在元旦寒假其間能否出去玩，張文宏坦言，中國疫情可以控制得這麼好，最大的關鍵因素，在於老百姓配合做好個人防護；戴口罩、勤洗手，保持距離，這三招，仍是最好的手段。他提醒，即使接種疫苗後，也要養成勤洗手，人群密集處戴口罩，適當保持社交距離的好習慣。

張文宏續稱，國內除了幾個中高風險區域外，哪都可以去。「中國在國慶已經受過一次壓力測試，冬季輸入性的風險會更大一點，所以自我防護仍是最重要的。」他又表示，全球疫苗供應到明年底也許很充分，但是有些地區接種不到位的話，還是會有輸入性病例的風險。

據國家衛健委公佈，截至周六，內地僅天津東疆保稅港區瞰海軒小區為高風險地區，而中風險地區包括內蒙古呼倫貝爾滿洲里市內部分地區、上海市浦東新區內多個小區。

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責任編輯：連兆鋒