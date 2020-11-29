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【中國經濟】零售消費破40萬億 發改委：將超越美國稱冠全球

經濟脈搏 17:32 2020/11/29

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中國零售消費金額不斷創新高

中國近年經濟發展迅速，加上新冠疫情處理得當，消費等數據續領先全球。第十八屆中國改革論壇暨中國體改研究會年會今日（29日）在北京舉行，發改委副主任連維良表示，全國消費品零售總額去年首次突破40萬億元（人民幣，下同），較2015年增長逾42%。他指中國將超越美國成為全球最大零售市場

連維良指中國將超越美國，成為全球最大的零售消費市場

連維良在講話中提出幾項關鍵數據，包括中國擁有全球最多的中等收入群體最大的製造業增加值最多的網民數量，以及最多的世界500強企業，他認為這些都是中國有優勢的地方。多位知名專家亦在會上提出建議，國際經濟交流中心副理事長韓永文提出，「十四五」期間，應使居民消費成為穩定和拉動經濟增長的基本力量。力爭使中等收入群體佔總人口的比重由目前29%提升到40%。如果做到這一點，會對擴大消費市場、提高潛在經濟增長率形成極大推動。

多位知名專家亦在會上提出建議，中國國際經濟交流中心副理事長韓永文提出，「十四五」期間，應當使居民消費成為穩定和拉動經濟增長的基本力量，力爭使中等收入群體佔總人口的比重由目前的29%提升到40%左右。他認為如果做到這一點，會對擴大消費市場、提高潛在經濟增長率形成極大推動。

國民經濟研究所副所長王小魯表示，「十四五」期間，應配合土地制度改革控制房價總水平基本不再上升。應該開放土地市場，改變土地供應由地方政府獨家壟斷的局面，穩定地價、房價。中國經濟體制改革研究會會長彭森則表示，中國應加快市場改革，在「十四五」時期或長遠取得重大突破。

另外，全國政協經濟委員會副主任、清華大學學者楊偉民昨日（28日）指出，中國到2035年實現經濟總量或人均收入翻倍，未來15年年均增長4.73%，這個條件是具備的。他重點提到擴大內需，最主要是擴大居民消費需求為此需要推動壯大中等收入群體規模，改革戶籍制度，建設農村轉移人口能夠居住的住房等各種措施，減輕居民在擴大消費時面臨的一些壓力。為此，必須構建或優化現有的供需格局、分配格局、生產格局、技術格局，以及開放格局等。

中美10月零售消費數據

中國10月社會消費品零售總額按年增長4.3%，增速較9月加快1個百分點，連續3個月實現正增長。其中，汽車消費持續回升，零售額按年增12%，連續4個月兩位數增長；餐飲消費逐步恢復，餐飲收入按年增0.8%，是今年首次由負轉正。官方指數據顯示全國消費表現整體向好，在疫後穩步復甦。

美國10月零售銷售月率降至0.3%，低於市場預期的0.5%，前值從1.9%下修至1.6%。不包括汽車、汽油、建材和食品服務的核心零售，按月增長0.1%，前值被下修至0.9%。根據約翰斯霍普金斯大學指出，本月初以來，美國新增確診病例連續超過10萬，一些州和地方政府實施了新的限制。另一方面，隨著美國《關懷法案》到期後的財政補貼暫停，數百萬失業者失去了重要收入來源，在新一輪刺激計劃遙遙無期的情況下，美國民眾消費面臨進一步降溫的風險。

另外，美國零售銷售佔到居民消費支出的25%，而消費佔到美國經濟增量的近三分二，因此零售增長乏力，可能意味著美國經濟復甦正在放緩。

中等收入群體是甚麼

中國有4億人的收入水平處於「中等收入群體」內

中國對中等收入群體的定義是三口之家一年收入處在10萬至50萬人民幣的人群，根據全國政協經濟委員會、國家發改委等最新的說法，收入達到該個水平或以上的，大概有4億人左右，而在該水平以下的民眾則接近10億。世界銀行向發展中國家推薦的中等收入標準，為每日10至100美元，較中國標準略低。

至於美國，能被稱為中等收入群體的三口之家，年收入須處於4.2萬至12.5萬美元之間，即27.6萬至82.2萬元人民幣。該數字按各州的收入和消費水平不同，會有一定浮動。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，在2018年，擁有中等收入水平的人，約佔美國成年人口的52%。

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責任編輯：陳建錫

消費種類 經濟現象 經濟數據表現 中國市場 人口 疫情 汽車 經濟 銀行 餐飲

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