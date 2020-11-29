【中國經濟】零售消費破40萬億 發改委：將超越美國稱冠全球

▲ 中國零售消費金額不斷創新高

中國近年經濟發展迅速，加上新冠疫情處理得當，消費等數據續領先全球。第十八屆中國改革論壇暨中國體改研究會年會今日（29日）在北京舉行，發改委副主任連維良表示，全國消費品零售總額去年首次突破40萬億元（人民幣，下同），較2015年增長逾42%。他指中國將超越美國，成為全球最大零售市場。

▲ 連維良指中國將超越美國，成為全球最大的零售消費市場

連維良在講話中提出幾項關鍵數據，包括中國擁有全球最多的中 等收入群體 、最大的製造業增加值、最多的網民數量，以及最多的世界500強企業，他認為這些都是中國有優勢的地方。多位知名專家亦在會上提出建議， 國際經濟交流中心副理事長韓永文提出，「十四五」期間，應使居民消費成為穩定和拉動經濟增長的基本力量。力爭使中等收入群體佔總人口的比重由目前29%提升到40%。如果做到這一點，會對擴大消費市場、提高潛在經濟增長率形成極大推動。

多位知名專家亦在會上提出建議，中國 國際經濟交流中心副理事長韓永文提出，「十四五」期間，應當使居民消費成為穩定和拉動經濟增長的基本力量，力爭使中等收入群體佔總人口的比重由目前的29%，提升到40%左右。他認為如果做到這一點，會對擴大消費市場、提高潛在經濟增長率形成極大推動。

國民經濟研究所副所長王小魯表示，「十四五」期間，應配合土地制度改革，控制房價總水平基本不再上升。應該開放土地市場，改變土地供應由地方政府獨家壟斷的局面，穩定地價、房價。 中國經濟體制改革研究會會長彭森則表示，中國應加快市場改革，在「十四五」時期或長遠取得重大突破。

另外，全國政協經濟委員會副主任、清華大學學者楊偉民昨日（28日）指出，中國到2035年實現經濟總量或人均收入翻倍，未來15年年均增長4.73%，這個條件是具備的。他重點提到擴大內需，最主要是擴大居民消費需求，為此需要推動壯大中等收入群體規模，改革戶籍制度，建設農村轉移人口能夠居住的住房等各種措施，減輕居民在擴大消費時面臨的一些壓力。為此，必須構建或優化現有的供需格局、分配格局、生產格局、技術格局，以及開放格局等。

中美10月零售消費數據

中國 10月社會消費品零售總額按年增長4.3%，增速較9月加快1個百分點，連續3個月實現正增長。其中，汽車消費持續回升，零售額按年增12%，連續4個月兩位數增長；餐飲消費逐步恢復，餐飲收入按年增0.8%，是今年首次由負轉正。官方指數據顯示全國消費表現整體向好，在疫後 穩步復甦。

美國10月零售銷售月率降至0.3%，低於市場預期的0.5%，前值從1.9%下修至1.6%。不包括汽車、汽油、建材和食品服務的核心零售，按月增長0.1%，前值被下修至0.9%。根據約翰斯霍普金斯大學指出，本月初以來，美國新增確診病例連續超過10萬，一些州和地方政府實施了新的限制。另一方面，隨著美國《關懷法案》到期後的財政補貼暫停，數百萬失業者失去了重要收入來源，在新一輪刺激計劃遙遙無期的情況下，美國民眾消費面臨進一步降溫的風險。

另外，美國零售銷售佔到居民消費支出的25%，而消費佔到美國經濟增量的近三分二，因此零售增長乏力，可能意味著美國經濟復甦正在放緩。

中等收入群體是甚麼

▲ 中國有4億人的收入水平處於「中等收入群體」內

中國對中等收入群體的定義是三口之家一年收入處在10萬至50萬人民幣的人群，根據全國政協經濟委員會、國家發改委等最新的說法，收入達到該個水平或以上的，大概有4億人左右，而在該水平以下的民眾則接近10億。世界銀行向發展中國家推薦的中等收入標準，為每日10至100美元，較中國標準略低。

至於美國，能被稱為中等收入群體的三口之家，年收入須處於4.2萬至12.5萬美元之間，即27.6萬至82.2萬元人民幣。該數字按各州的收入和消費水平不同，會有一定浮動。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，在2018年，擁有中等收入水平的人，約佔美國成年人口的52%。

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責任編輯：陳建錫