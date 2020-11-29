【中美角力】美眾院周三將表決 限制中國公司在美上市提案

中美金融角力持續，美國眾議院將於當地時間周三（12月2日）表決一項提案，關於限制中國公司在美上市，當中有條款要求公司證明其不受外國政府控制。

該項《外國公司問責法》今年5月已在參議院通過，眾議院將按簡化流程審議，允許不做任何修改，但需要三分之二出席並投票的議員同意才能通過。有關程序通常用於無爭議事項，表明該提案獲跨黨派支持。若提案獲眾議院通過，需由特朗普總統簽署才能成為法律。

據提案要求，如果一間公司不能證明其不受外國政府控制，或者美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）無法連續3年對其審計，該公司的證券將被禁止在美國交易所交易。

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彭博早前報道，特朗普即將離任之際，美國證券交易委員會（SEC）擬年底前出台新規，或導致不符合美國審計規則的企業被摘牌。

報道指出，中國拒絕讓PCAOB審查阿里巴巴、百度等在美國市場交易的公司審計底稿，隨著兩國關係惡化、瑞幸咖啡今年爆發醜聞，令中企審計問題更受關注。

中國證監會副主席方星海本月稍早表示，中國海外上市公司的會計制度問題，並非無法解決的問題，需要雙方有良好的意願，又期望拜登執政之後，中美關係能夠改善。

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責任編輯：林佩怡

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