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劉世錦：明年爭取8%或以上經濟增長率 仍屬恢復性增長

經濟脈搏 18:50 2020/11/29

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全國政協經濟委員會副主任劉世錦今日（29日）表示，明年可爭取7%至8%或以上經濟增長率，但不代表經濟重返高增長軌道，因為今年基數低，仍屬恢復性增長。他又建議政府應思考填補實體經濟當前的3大短板，並改革經濟指標體系，不再以國民生產總值（GDD）掛帥。

劉世錦表示，中國經濟三季度增速已達0.7%，全年可爭取2%左右的增長，正常情況下，明年可以爭取達成上述增長率。他認為在房地產、基建、出口等高速增長期結構性潛能逐步消退後，「十四五」期間中國經濟要實行更大力度改革開放，著力發掘與中速增長期相配套的結構性潛能。

下一步衡量中國經濟建議採取就業指標打頭、GDP指標收尾的指標體系。穩增長是為了穩就業，就業指標也能有效衡量全社會資源利用狀態，這應是一個力爭完成的指標。另外，還可引入居民人均收入、物價水平、宏觀槓桿率、全要素生產率、單位GDP碳排放強度等，能體現新發展理念的全局性指標。

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至於GDP指標還是有必要的，但應該是預期性、結果性、後置性的，不再作為掛帥指標。事實上，如果以上指標處在正常或良好區間，將可反映GDP增速。

劉世錦又指出，中國構建開放型、內需為主的「國內大循環」，需要「1+3+2」的結構性潛能擔當主角，「１」指以都市圈、城市群發展為龍頭，「3」指實體經濟方面，補上中國經濟循環過程中的三大短板，即基礎產業效率不高的短板、中等收入群體規模不大的短板、基礎研發能力不強的短板，「2」指以數字經濟和綠色發展為兩翼。

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責任編輯：陳建錫

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