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【新冠肺炎】韓籍員工境外檢測陽性 重慶海力士半導體停工

社會熱點 19:07 2020/11/29

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中國一名韓籍員工出境後被確定為新冠肺炎無症狀感染者，該員工所工作的重慶市SK海力士半導體公司已停工封廠。大連莊河市28日發現，來自俄羅斯的冷凍鱈魚外包裝，新冠病毒核酸檢測呈陽性。

重慶高新區28日接到企業報告，西永微電園SK海力士半導體（重慶）公司的一名韓國籍員工，回到韓國後檢出新冠病毒核酸陽性，初判為無症狀感染者。

這名42歲的韓籍員工2月1日從韓國仁川直飛重慶，11月27日凌晨搭航班直飛韓國仁川機場，期間都住在重慶富力假日酒店。SK海力士公司已暫時停工停產，實行全封閉管理，廠區內人員就地隔離。重慶富力假日酒店也暫停營業，嚴控人員進出。

韓籍員工境外檢測陽性 重慶海力士半導體停工

新冠肺炎加上流感殺到 冬天可去玩嗎？專家這樣說

【新冠肺炎】世衛官員：新冠病毒最早非在中國出現  尚屬臆測

重慶市疾控中心副主任唐文革說，會從三方面查感染來源，一是重慶市SK海力士半導體公司的部分原物料來自海外，對相關物品和接觸人員採樣檢測。二是進一步了解這名外籍員工回韓途中行程，查找可能暴露來源；三是對這名員工本月13日以來接觸的人員、進口食品、境外郵包及快遞進行追蹤調查和採樣。

大連莊河市28日則在開展進口冷鏈貨物例行核酸檢測中，發現大連宏業海產公司送檢，來自俄羅斯的冷凍鱈魚外包裝新冠病毒核酸檢測呈陽性。當地啟動應急響應，全面管控和消殺相關場所外環境、運輸設備；全部封存涉及貨物，開展溯源工作；橫傳涉及其他省市的相關信息；閉環管理和集中醫學觀察接觸過此批次陽性貨物相關人員。

國家衛健委29日則公布，內地28日新增11宗境外輸入確診病例，包括福建4宗，上海3宗，四川、雲南、陝西、甘肅各1宗；另上海新增4宗境外輸入疑似病例。截至目前，內地現有確診病例280宗，累計確診86512宗，4634人病亡。

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責任編輯：游昊雲

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