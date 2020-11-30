▲ 中美暗戰新冠疫苗 選錯戰場就輸了一半

澳洲空姐Rochelle Crossley在工作地阿聯酋接種了中國國藥集團新冠肺炎疫苗，返回澳洲時卻受同胞質疑。機場人員對她聲言：「你知道是沒有疫苗的。」就好像她「做錯事」。

中國疫苗在第三世界所受待遇則要好得多。印尼萬隆菜販Rizky Sugih自願參與了北京科興公司疫苗臨床試驗。他說家裏有小孩，自己怕家人會染疫，而且西爪哇省省長也親自上陣接種了疫苗。「連領導人都上了，還怕甚麼？」

美企輝瑞、莫德納近日疫苗利好消息搶盡西方傳媒頭條，還刺激美股大升，只是疫情全球大流行，所有人安全之前無有人會真正安全。疫情何時結束，在於發展中國家何時取得疫苗，而不是西方。中國疫苗雖然難獲西方人「屈身」採納，但論第三世界，歐美疫苗相信會遭比下去。

澳洲空姐接種中國疫苗回國 結果這樣

誠然，輝瑞、莫德納分別研發的疫苗技術確是嶄新。這兩種疫苗種類皆為核酸疫苗，免疫效果理論上比傳統滅活疫苗更直接有效，也不怕有殘餘病毒引起感染的風險。

不過，姑勿論價格和供應問題，核酸疫苗的保存條件遠比傳統疫苗苛刻，小規模使用的話固然可以，要在疫情全球大流行下力挽狂瀾，則恐怕力不從心。核酸疫苗較容易失效，莫德納疫苗在攝氏2至8度環境下，可維持穩定30天；輝瑞疫苗更需要保存於零下70度的超低溫環境方能安全使用，比南極冬天更冷。

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美國疫苗先進 惟難合第三世界需求

這使新冠疫苗應用面臨巨大物流挑戰。零下70度遠非一般冷凍設備所能達到的溫度，全球冷藏供應鏈（冷鏈）中的大部分產能並無法符合需求。考慮到冷鏈本身在物流體系中只佔一小撮，超低溫冷凍物流就是一小撮中的一小撮，罕有中的罕有。現在講的卻是將疫苗送到全球每個角落，從藥廠、公路、機場、機艙，再到機場、公路、醫院或診所，每個環節都需要保持超低溫冷藏，否則疫苗就會失效，而一部超低溫凍櫃的價格，通常高達1萬至1.5萬美元。

疫苗不只運輸難 裝疫苗那玻璃樽也可能不夠用

輝瑞雖然為疫苗運輸設計了特殊箱子，以乾冰提供超低溫，惟這種運輸箱亦只能保存疫苗10天，每日不得開箱超過2次，而箱內疫苗劑數限定在1,000至5,000。換句話說，輝瑞疫苗難以服務鄉郊，因為就算疫苗隨傳隨到，一個500人的小鎮，亦會有500劑浪費。遑論醫護人員根本難以判斷每日2次開箱時，取出多少劑疫苗才最合適。

如此困難的條件，在歐美發達國家也足以令人頭痛，發展中國家缺乏基建設施更是「想也不用想」。莫德納疫苗不用超低溫難藏，但在30天有效期內能否運抵偏遠目的地，並完成為需要的人群注射仍是疑問。更可怕的是，新冠疫苗需要在第一針後兩星期左右，注射第二針，因此上述一切問題的難度加起來後要再乘以2。

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美國至今沒計劃 與中國疫苗全球逐鹿

中國疫苗此刻於是登場。中國康希諾生物公司的腺病毒載體疫苗，可在2至8度下長期保持穩定；國藥及科興疫苗都是傳統滅活疫苗，保存相對容易，以至科興疫苗在37度高溫下也能放置1個月，馬上節省了巨大麻煩和成本。中國疫苗在基建與財政條件較薄弱的發展中國家，自然是為首選，哪怕有效程度數據暫未出來。

中國新冠疫苗研發的佈局也是主動面向發展中國家，正在亞非拉約20國3期臨床試驗。當然，中國推廣國產疫苗既是公益之餘，對自身亦有好處。中國疫苗走出去不但是擴大朋友圈，更直接填補美國留下的真空。美國至今沒有計劃與中國疫苗在全球競爭，拜登縱已......

（節錄）

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