徐曉冬VS武氏太極高手 隔空叫陣1年 12秒分出勝負（有片）

▲ 陳勇（左）與徐曉勇（右）隔空叫陣2年，終上擂台一分高下

曾打敗多名傳統武術師傅、被稱為「格鬥狂人」的徐曉冬，與武氏太極6代傳人、自稱實戰派的陳勇隔空叫陣1年多，昨日（28日）終在深圳一較高下。當觀眾以為將有一番龍爭虎鬥之際，徐曉冬在開打約12秒，一個直拳打中陳勇面部，尚還未使出任何真功夫的陳勇，便向裁判表示無力再戰，可謂令人大跌眼鏡。

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徐曉冬在個人YouTube頻道發布當日比武的影片，在裁判示意開始後，徐先出拳試探，陳則似乎打算以靜制動。片刻後，徐一腳踢向陳的胸前，後者成功用肘護住要害。徐即時補上一腳低掃，趁陳下盤不穩時，左拳正中他的面部。陳隨即失去重心，退向鐵籠邊緣。根據說好的按照MMA規則，徐完全無必要停手，大可上前施展抱摔，讓對手陷入劣勢的地面狀態。但裁判搶先一步叫停比武，陳勇休息約1分鐘後，似乎未能恢復狀態，最後決定認輸。

徐曉冬事後表示：「 為了尊重武術，我不敢發力！ 規則是MMA規則，當陳勇被我一個輕刺拳道打到籠邊捂著臉，我和裁判都愣了，我都不敢上去打……只能等陳勇和裁判商量到底還打不打…………無奈……。」徐又強調，是陳勇主動向他發出挑戰，他「沒有打老頭」。

比武影片（27:35開打）

陳勇 - 號稱「最能打的大師」

今年53歲的陳勇在深圳經營拳館，體重接近90公斤，身材非常結實。據他在電視節目上的自述，他曾經當過偵察兵，在部隊錘煉多年，有豐富的搏擊經驗。他和其他「太極大師」不同，他擅長地面格鬥，MMA格鬥技術也很嫻熟，經常實戰，是「最能打的傳武太極大師」。

陳勇強調太極是能實戰的功夫，目前流傳的太極拳分為兩種，一種是太極操，另一種是實戰太極，「我們武氏太極拳呢，比較注重實戰的練習，就是它的實戰能力很強」，完全能在八角籠裡體現。

太極就是一個勁，這個勁可以用在任何領域，包括散打、拳擊、MMA、摔跤、擒拿等各項格鬥競技。

陳勇與徐曉冬原本約定去年比武，但定下決戰日期後，陳勇以傷病為由拒絕出戰。及後， 陳勇還反口不承認曾經答應。 經多方磋商，才促成本次比武。

內媒點評：雞蛋碰石頭

這位傳武太極大師，武式太極第六代傳人，竟然如此不堪一擊，簡直就是雞蛋碰石頭......太極練習者登擂台，目前來說沒有成功，只有失敗，不管何種原因，太極上擂台是100%失敗的，甚至是100%被KO的。那麼太極真的臭了嗎？是真的不能打了嗎？ 其實目前從上擂台的太極愛好者來說，是這樣，畢竟他們沒有採用搏擊高手那樣的訓練方式，無論從力量還是技術還是抗打，都不可同日而語，兩個完全不同的流派，就好比一個雞蛋，去碰石頭，不管你雞蛋如何硬，終歸還是被石頭打破的。難道不是嗎？ 看來以後大家再談到太極，千萬別說上擂台了，就說傳統功夫養生保健，強身健體，就這樣吧，如果非要說太極能打，那隻能是採用另外一種訓練方式，和搏擊拳手一樣跑步、練重拳重腿練抗打練技術，否則不可能贏。

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責任編輯：陳建錫