【中澳貿易戰】澳洲擬入稟WTO 狀告中國對大麥徵雙反稅

中國近期先後向多類澳洲商品「開刀」，包括在今年5月對澳洲大麥徵收80.5％反傾銷稅與反補貼稅，並拒絕澳洲撤銷稅項的要求。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）周日（29日）表示，堪培拉政府正計劃將向世界貿易組織（WTO）狀告中國，政府內部目前已經在就相關步驟進行磋商。

伯明翰接受當地電視台訪問時稱，政府方面正在研究具體上訴時間，並且確保有足夠的證據。政府正在與當地穀物業與其他行業進行討論，以了解其對發起貿易訴訟的支持程度。澳洲已就中國多次採取不利於貿易的舉動向WTO表達了擔憂不過，但有關葡萄酒出口的爭議，還需要首先完成國內的訴訟程序。

伯明翰表示，澳洲仍嘗試通過中國程序去解決這些爭端，但最終能作出決定的是中國，亦只有中國才可以扭轉它們。他沒有評論中國是否正對澳洲進行經濟壓迫，稱不想事態升級。他指，中國的舉動不單傷害澳洲企業，還傷害了自己國內的企業，以及全球經濟復甦的信心。

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責任編輯：陳建錫