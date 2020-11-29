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日媒：日45校與中國「國防七校」簽有協議 憂研究成果外流

國情動向 22:56 2020/11/29

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日本共同社報道，日本有45間國立、公立、私立大學，與解放軍相關的中國7間大學，簽有學術及學生交流協議。報道提及，中國被指有竊取知識產權問題，有人擔心日本的研究一線成果外流。

此外，在中美科技戰下，上述部分中國的高校被美國列入禁止出口對象，分析認為與這些大學合作研究的風險非常高。

中方曾多次反駁對中國盜竊知識產權的指責，又批評美國對華的單邊制裁是政治打壓。

中國4校被美制裁 合作研究風險高

共同社報道指出，中國的7間大學包括北京航空航天大學及西北工業大學等，由工信部管理，被稱為「國防七子」、「國防七校」。報道稱，這些大學據稱參與解放軍的裝備開發，其中3間有可能把技術轉用於大規模殺傷性武器開發，被列為日本經濟產業省「外國用戶名單」，需要技術出口許可。

其中，有4間大學被美國列入禁止出口對象。公開資料顯示，「國防七子」中的北京航空航天大學、西北工業大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學，先後被美國列入實體清單。澳洲戰略政策研究所認為，與國防七校合作研究的風險「非常高」。

【中美角力】美出口管制擴至軟件？內地高校哈工大被禁用MATLAB

【中美角力】中方發布不可靠實體清單規定 反制美國

日16校或調整協議

日本方面，共同社報道，45間涉事大學中，有16間學校表示今後有可能調整協議，其中芝浦工業大學稱，「獲悉（中方大學）被列為外國用戶名單，正在等待協議期限結束」。也有大學稱，將調整多個協議中的一部分，或僅限學生交流保持。

至於有共同研究業績的9間大學中，千葉工業大學表示「已停止」。北海道大學就納米技術領域、大阪大學就原子核研究表示，在徹底管理的基礎上實施共同研究。其餘未回答是否存在共同研究。

對於與中國國防七校的交流，日本文部省表示「並未特別提醒注意」。經濟產業省則認為，與美國限制對象的大學共同研究，「有可能造成阻礙」，但現狀是出口管理的方式由大學判斷。

【中美科技戰】美國行錯一步  將稀土霸權拱手讓中國

【華為禁令】特朗普棒打華為　日韓台躺槍損失2000億元

責任編輯：林佩怡

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