【中國經濟】製造業PMI為52.1勝預期 生產力佳人幣升值成隱憂

國家統計局公布11月中國製造業採購經理指數（PMI）相關數據。中國11月官方製造業PMI 52.1，預期51.5，前值51.4。中國11月官方非製造業PMI 56.4，預期56，前值56.2。生產指數和新訂單指數為54.7和53.9，分別高於上月0.8和1.1個百分點，均上升至年內高點，且兩者差值自6月份以來逐月縮小，從2.5個百分點降至0.8個百分點，表明製造業內生産動力不斷增強，供需循環持續改善。

而進出口景氣度也穩步回升，本月新出口訂單指數和進口指數為51.5、50.9，分別高於上月0.5、0.1個百分點，均為年內高點，且連續3個月位於擴張區間，保持逐月回升走勢，中國進出口持續恢復向好。

第三，價格指數升幅較大。隨近期大宗商品價格普漲，及企業生產、採購活動加快，本月製造業原材料採購價格和產品銷售價格均明顯上升。主要原材料購進價格指數、出廠價格指數為62.6、56.5，均為年內高點。受下游拉動，上游產品價格漲幅更明顯。

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此外，大中小型企業景氣度均有所回升。大、中、小型企業PMI分別為53.0、52.0和50.1，均高於上月。本月反映資金緊張的小型企業佔比為42.3，是今年以來的低點，表明助企紓困以及針對小微企業的金融扶持等政策措施效果顯現。

不過，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，調查結果顯示，製造業行業恢復情況仍不均衡。紡織服裝服飾業PMI今年以來始終位於臨界點以下，行業景氣度持續偏弱。此外，出口企業中反映受人民幣匯率波動影響的企業佔比為18.8，高於上月。

有企業也表示，隨近期人民幣持續升值，企業利潤承壓，出口訂單有所減少。國家統計局同時公布，11月份綜合PMI產出指數為55.7，高於上月0.4個百分點。

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責任編輯：游昊雲

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