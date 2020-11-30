▲ 新冠疫苗不只運輸難 裝疫苗那玻璃樽也可能不夠用

新冠肺炎全球大流行一發不可收拾，疫苗成為不少國家現時押注的唯一希望。然而新冠疫苗研發或者只是簡單的部分，整個疫苗產業鏈的配套才是真正棘手問題。除了如何將數十億劑新冠疫苗運輸至適當的地方，為適當的人注射是個大挑戰，裝載疫苗所用的特製玻璃樽也可能面臨短缺，令新冠疫苗遇上名符其實的「樽頸」。

據央視報道，新冠疫苗量產在即之際，裝載疫苗的玻璃瓶已出現緊缺跡象。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏直言，疫苗的玻璃瓶的產量比疫苗還困難，玻璃瓶首先要有足夠玻璃，還有足夠的廠家。

疫苗所用玻璃瓶並非一般玻璃瓶。疫苗是化學製劑，一旦與玻璃瓶發生化學反應，就會受污染而產生安全隱患，因此疫苗都採用中硼矽玻璃瓶。中硼矽玻璃瓶化學性質穩定，耐水、耐酸，能防止疫苗因為與玻璃接觸變質。

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歐美均強制要求所有注射製劑和生物製劑使用中硼矽玻璃包裝。全球範圍內，幾乎所有參與新冠疫苗研製的生物醫藥公司都在排隊搶購疫苗瓶。公開資料顯示，僅強生一家公司就已購買了2.5億個疫苗瓶。

中國藥用玻璃製品，目前則正在從以鈉鈣玻璃和低硼矽玻璃為主，向中硼矽玻璃過渡。中國截至7月底獲批進入臨床階段的7種新冠疫苗，瓶材料均採用了中硼矽藥用玻璃。

隨著多國製藥公司研發的新冠疫苗進入後期試驗階段，各國開始準備接種計劃。但疫苗研發成功只是萬里長征第一步，一劑疫苗從實驗室到人體接種，整個上下游產業鏈都可能卡脖子。不僅是玻璃瓶，還有橡膠塞、紙標籤，如果其中任何一個環節出點問題，疫苗接種都會延遲，而且今次更要為全球數十億人每人注射兩針。

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輝瑞疫苗或遭二氧化碳卡脖子

除了玻璃瓶，另一樣令人意想不到關於疫苗的物資供應也出現緊張，那就是二氧化碳。

美國輝瑞公司的新冠疫苗對溫度條件有嚴苛的要求，必須保持在攝氏零下70度。鑑於目前全球運輸體系並無足夠超冷低溫冷櫃設備，輝瑞為疫苗設計了專用運輸箱，以乾冰來在一定時間內保持超低溫。

乾冰是固態的二氧化碳，輝瑞疫苗對乾冰的大量需求可能令化工廠難以滿足。美國採取新冠肺炎疫情限制措施期間，民眾汽油需求下降，一些將二氧化碳作為副產品來生產的乙醇工廠被迫關閉，本已導致美國二氧化碳短缺，受影響的包括汽水飲品商。

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禍不單行的是，乾冰在國際貨物運輸中列為危險品。德國漢莎航空警告，乾冰降低了飛機運輸疫苗的能力；機上存放乾冰數量有限制，一般在500至1,000公斤以內。

世衛組織研究稱，全球每年有多達50%的疫苗浪費，這在很大程度上是由於缺乏溫控和完整的冷鏈物流。

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責任編輯：連兆鋒