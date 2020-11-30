  • 19°C
香港時間 : 20201130日 (一) 11:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新冠疫苗不只運輸難 裝疫苗那玻璃樽也可能不夠用

社會熱點 11:20 2020/11/30

分享：

新冠疫苗不只運輸難 裝疫苗那玻璃樽也可能不夠用

新冠肺炎全球大流行一發不可收拾，疫苗成為不少國家現時押注的唯一希望。然而新冠疫苗研發或者只是簡單的部分，整個疫苗產業鏈的配套才是真正棘手問題。除了如何將數十億劑新冠疫苗運輸至適當的地方，為適當的人注射是個大挑戰，裝載疫苗所用的特製玻璃樽也可能面臨短缺，令新冠疫苗遇上名符其實的「樽頸」。

據央視報道，新冠疫苗量產在即之際，裝載疫苗的玻璃瓶已出現緊缺跡象。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏直言，疫苗的玻璃瓶的產量比疫苗還困難，玻璃瓶首先要有足夠玻璃，還有足夠的廠家。

疫苗所用玻璃瓶並非一般玻璃瓶。疫苗是化學製劑，一旦與玻璃瓶發生化學反應，就會受污染而產生安全隱患，因此疫苗都採用中硼矽玻璃瓶。中硼矽玻璃瓶化學性質穩定，耐水、耐酸，能防止疫苗因為與玻璃接觸變質。

中美暗戰新冠疫苗 選錯戰場就輸了一半

歐美均強制要求所有注射製劑和生物製劑使用中硼矽玻璃包裝。全球範圍內，幾乎所有參與新冠疫苗研製的生物醫藥公司都在排隊搶購疫苗瓶。公開資料顯示，僅強生一家公司就已購買了2.5億個疫苗瓶。

中國藥用玻璃製品，目前則正在從以鈉鈣玻璃和低硼矽玻璃為主，向中硼矽玻璃過渡。中國截至7月底獲批進入臨床階段的7種新冠疫苗，瓶材料均採用了中硼矽藥用玻璃。

隨著多國製藥公司研發的新冠疫苗進入後期試驗階段，各國開始準備接種計劃。但疫苗研發成功只是萬里長征第一步，一劑疫苗從實驗室到人體接種，整個上下游產業鏈都可能卡脖子。不僅是玻璃瓶，還有橡膠塞、紙標籤，如果其中任何一個環節出點問題，疫苗接種都會延遲，而且今次更要為全球數十億人每人注射兩針。

中國女生打疫苗：我是白老鼠 但我信政府

輝瑞疫苗或遭二氧化碳卡脖子

除了玻璃瓶，另一樣令人意想不到關於疫苗的物資供應也出現緊張，那就是二氧化碳。

美國輝瑞公司的新冠疫苗對溫度條件有嚴苛的要求，必須保持在攝氏零下70度。鑑於目前全球運輸體系並無足夠超冷低溫冷櫃設備，輝瑞為疫苗設計了專用運輸箱，以乾冰來在一定時間內保持超低溫。

乾冰是固態的二氧化碳，輝瑞疫苗對乾冰的大量需求可能令化工廠難以滿足。美國採取新冠肺炎疫情限制措施期間，民眾汽油需求下降，一些將二氧化碳作為副產品來生產的乙醇工廠被迫關閉，本已導致美國二氧化碳短缺，受影響的包括汽水飲品商。

澳洲空姐接種中國疫苗回國 結果這樣

禍不單行的是，乾冰在國際貨物運輸中列為危險品。德國漢莎航空警告，乾冰降低了飛機運輸疫苗的能力；機上存放乾冰數量有限制，一般在500至1,000公斤以內。

世衛組織研究稱，全球每年有多達50%的疫苗浪費，這在很大程度上是由於缺乏溫控和完整的冷鏈物流。

國藥疫苗2針要706元 俄羅斯賣這個震感價

屢屢驗出新冠病毒 冷鏈食品還能不能吃？

新冠肺炎加上流感殺到 冬天可去玩嗎？專家這樣說

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

地緣政治 疫情 傳染病 新冠肺炎疫情 全球大流行 疫苗 中國 美國 生物製劑 航空

下一篇文章

徐曉冬VS武氏太極高手 隔空叫陣1年 12秒分出勝負（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新冠肺炎加上流感殺到 冬天可去玩嗎？專家這樣說
新冠肺炎加上流感殺到 冬天可去玩嗎？專家這樣說
嫦娥五號為何要剎車？「近月制動」是甚麼
嫦娥五號為何要剎車？「近月制動」是甚麼
頂唔順馬保國鬧劇 人民日報警告「該立刻收場」（有片）
頂唔順馬保國鬧劇 人民日報警告「該立刻收場」（有片）
《紐時》選本世紀最優秀演員 中國哪位明星上榜？
《紐時》選本世紀最優秀演員 中國哪位明星上榜？
30秒遭路人打暈 「太極大師」馬保國宣布遠離武林
30秒遭路人打暈 「太極大師」馬保國宣布遠離武林
徐曉冬VS武氏太極高手 隔空叫陣1年 12秒分出勝負（有片）
徐曉冬VS武氏太極高手 隔空叫陣1年 12秒分出勝負（有片）