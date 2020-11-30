鄭永年談拜登：不對他抱幻想  但中國不怕強硬

▲ 鄭永年談拜登：不對他抱幻想 但中國不怕硬

中美關係深陷低谷之際，民主黨拜登如無意外即將入主白宮。曾出席中共總書記習近平經濟社會專家座談會的學者鄭永年，日前在內地一個論壇稱，中國不應對美國總統當選人拜登抱有任何幻想，在某些領域，拜登會比現任美國總統特朗普更強硬。

但鄭永年強調，中國不怕強硬，只擔憂沒有預期性，並建議中國用開放、哪是單邊開放對沖西方封鎖。

根據澎湃新聞，新加坡國立大學東亞所前所長、現任香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年，周六（28日）在浙江杭州出席2020年新華網思客年會主論壇，並在發表主題演講。

鄭永年：中國擔憂的是沒有預期性

他說，全球化讓資本、技術、人才在不同國家、地區間自由流動，創造了巨量財富，美國從中獲利最多。但這幾十年來，美國貧富差距加大，社會矛盾日益顯現，在內政問題無法解決時，美國領導人只能在外交領域大做文章。

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鄭永年因此表示，「（中國）不要對拜登（JoeBiden）抱有任何幻想，拜登或許會與特朗普（Donald Trump）有些差異，但在某些問題上對中國會更加強硬」。

鄭永年隨後接受南方財經專訪時，進一步評論中美關係。他指出，拜登上任後，美國對中國政策有望轉向相對理性的、可預期的強硬政策；但由於美國鷹派力量已長期處於動員狀態，拜登也不可能一下子改變大局，中美關係未必有很大改變。

他並指出：

（中國）其實不怕強硬，主要是擔憂沒有預期性。特朗普經常製造一些黑天鵝，就是不可預測的。拜登精英路線的預期性會比特朗普要強。

鄭永年並預期。雖然中美貿易戰或會持續，但是有些地方，比如留學生、科技交流、民用的科技交流，以及有利於美國商業發展的領域，拜登當了總統後，美國或會重啓交流。

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他特別提到中美貿易戰，指拜登不可能一下子改變它，他可能會做「plus（加法）」，即提出更多和中國談判的新的東西，而不是把它廢除。

至於如何應對美國對中國圍堵政策，鄭永年在演說中稱，在全球化遇阻的外部環境下，中國需要更加開放，不一定要尋求對等開放，單邊開放也是可行的。「中國要單邊開放。即使美國、西方對中國進行封鎖，中國也要對它們開放」。

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鄭永年指，中國未來的開放，應側重參與並影響國際標準的制定，建立國際話語權。

鄭永年強調，中國擁有4億中產階級的消費群體，超過美國人口總和，沒有多少企業願意離開中國，在全球化的大趨勢下，誰更開放，誰就獲利更大。

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他還說，以前的開放是傳統貿易、投資領域的開放，未來中國的開放需要世界觀、大局觀，「在帶著他人一起賺錢的同時，參與並影響國際標準的制定，建立國際話語權」。

鄭永年8月24日曾應邀出席中共總書記習近平在北京主持召開的經濟社會領域專家座談會並發言，因此被視為習近平的智囊之一。

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責任編輯：鄧國強

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