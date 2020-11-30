【中美角力】美擬把中芯及中海油列黑名單 特朗普最後瘋狂？

美國總統特朗普預計即將離任前，加碼對華強硬措施，勢令拜登上任前中美緊張升級。外電報道，特朗普將把中芯國際 （00981） （滬：688981）、中國海洋石油，列入與中國軍方有關公司的制裁黑名單，限制他們獲得美國的投資。

中芯國際H股收市跌2.7%；中芯國際A股曾跌逾2%，收市轉升0.5%。中海油 （00883） 則挫14%。

中海油表示，注意到外電報道，關於美國有關政府機構可能會將其控股股東中海油集團加入涉嫌與中國軍方有聯繫的企業黑名單，該公司已向中海油集團查詢，中海油集團尚未收到任何正式通知或決定。中海油表示，公司正密切關注事態的發展，可能會在適當時候發布進一步的公告。

中芯國際表示，繼續與美國政府建設性和公開接觸，強調其產品和服務僅用於民用和商業用途，該公司 與中國軍方沒有關係，也不為任何軍事最終用戶或最終用途製造產品。

中國外交部發言人華春瑩稱， 堅決反對將有關合作政治化的做法，希望美方不要為中美之間的正常交流合作設置障礙和壁壘。

擬增4間中企 列國防黑名單

路透稍早報道，美國政府準備認定多4間中資公司，為受中國軍方支持的公司，以限制美國投資者對其投資，將令受影響的中企增至35間。

路透最新根據一份文件及3名消息人士，除了中芯國際和中國海洋石油，該名單還包括China Construction Technology Co、中國國際工程諮詢有限公司。但暫不清楚新的名單何時公布。美國國防部未回應。拜登團隊未予置評。

特朗普本月12日簽署行政命令，禁止美國投資被認定為中國軍方擁有或控制的企業，禁令將於明年1月11日生效；明年11月之前，要解除任何包含這些中國公司證券的投資。

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此前，美國國防部列出、其認定為得到中國軍方支持的企業，包括華為、中國電信、中國移動、中國交通建設、中國中車及海康威視等。

至於中芯國際，早於9月被美國商務部實施出口限制，美國方面認為對中芯國際的出口或被用於軍事用途，會構成「不可接受的風險」。

除此之外，特朗普政府據報接近宣布89間中國航天及其他領域的企業與軍方有關係，將限制他們採購美國一系列產品及技術。

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責任編輯：林佩怡

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