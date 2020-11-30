特朗普最後瘋狂？路透：美擬把中芯及中海油列黑名單

美國總統特朗普預計即將離任前，加碼對華強硬措施，勢令拜登上任前中美緊張升級。外電報道，特朗普將把中芯國際 （00981） （滬：688981）、中國海洋石油 （00883） ，列入與中國軍方有關公司的制裁黑名單，限制他們獲得美國的投資。

消息傳出後，中芯國際H股曾跌逾3%，截至10：52，現跌幅收窄至0.4%；中芯國際A股曾跌逾2%，現轉升0.37%。中海油則挫逾8%。

路透稍早報道，美國政府準備認定多4間中資公司，為受中國軍方支持的公司，以限制美國投資者對其投資，將令受影響的中企增至35間。

路透最新根據一份文件及3名消息人士，除了中芯國際和中國海洋石油，該名單還包括China Construction Technology Co、中國國際工程諮詢有限公司。但暫不清楚新的名單何時公布。美國國防部未回應。

特朗普本月12日簽署行政命令，禁止美國投資被認定為中國軍方擁有或控制的企業，禁令將於明年1月11日生效；明年11月之前，要解除任何包含這些中國公司證券的投資。

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此前，美國國防部列出、其認定為得到中國軍方支持的企業，包括華為、中國電信、中國移動、中國交通建設、中國中車及海康威視等。

至於中芯國際，早於9月被美國商務部實施出口限制，美國方面認為對中芯國際的出口或被用於軍事用途，會構成「不可接受的風險」。

除此之外，特朗普政府據報接近宣布89間中國航天及其他領域的企業與軍方有關係，將限制他們採購美國一系列產品及技術。

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責任編輯：林佩怡

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