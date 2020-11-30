【華為禁令】英國明年9月起 禁通訊企業安裝華為5G新設備

英國政府周一（30日）宣布，明年9月起禁止通訊企業安裝華為5G新設備。根據當地新法律，電訊商違反令使用華為5G設備，或面臨高額罰款。

英國政府表示，禁止安裝華為5G新設備，是從高速移動網絡清除華為設備的部分計劃。

英國數字、文化、媒體和體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）表示，正釐清一條明確途徑，從5G網絡中完全剔除掉高風險供應商，而要做到這一點，將通過新的、前所未有的權力，確認並禁止對國家安全造成威脅的電訊設備。

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英國政府還宣布採取新策略，實現5G供應鏈多元化，包括2.5億英鎊的初步投資、與日本企業NEC合作試驗及建設新研究設施。

事實上，在美國以安全隱患為由，拉攏盟友封殺華為後，英國今年7月宣布華為禁令，要求營運商年底起停止購買新的華為設備，並在2027年前將現有的華為設備，從5G網絡中移除。

違者面臨罰款 最高每天10萬英鎊

另據英國上周二頒布的新法律，若當地電訊商違反禁令使用華為製造的設備，可能面臨最高為營業額10%，或每天10萬英鎊的罰款。

中國外交部上周批評，英方在無任何確鑿證據下，以莫須有的風險為藉口，一再配合美國歧視、打壓中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，嚴重損害中國企業的正當利益，不斷衝擊中英合作的互信基礎。英國市場的開放性、公平性和外國在英投資安全令人高度關切。

華為則對英國政府試圖將其排除在5G外感到失望，批評英國的決定是出於政治動機，而非基於對風險的公正評估。

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責任編輯：林佩怡

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