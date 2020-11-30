▲ 美媒：中國學生照上課 美國疫情關學校照開脫衣舞會

中國與西方國家控制疫情的反差愈來愈受到反思。美國傳媒吐嘈，新冠肺炎全球大流行下，中國有近2億學生在如常返回學校上課，但美國卻做不到這一點；縱使美國學生同樣很守抗疫規矩，但美國與中國的分別在於，中國將保持學校開放視為優先任務，美國則關閉了學校，並認為脫衣舞俱樂部、烈酒商店、大麻藥房有必要照常開放。

美國芝加哥大學歷史學生Evita Duffy在網媒《The Federalist》撰文，指出中國目前有1.95億幼稚園至高中生，在學校接受老師面對面受課，而數以百萬美國公立學校的學生，則正使用一個「失敗的」遠程系統學習，該系統甚至不知道成千上萬的學生一整年都沒有登入上課。「為甚麼我們的孩子不行？」

文章提及，在2018年，數十個國家的15歲學生參加了3年一度的國際學生評估項目（PISA）。美國學生在閱讀能力、數學、科學素養，以及其他關鍵技能等所有類別表現平平，得分都處於中間位置。「最可怕的是」，中國學生在每個類別都超過了同齡美國人，而且過去20年來每屆分數都在提高，美國學生的分數幾乎停滯不前。「換句話說，差距只會越來越大。」

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文章承認，中國管理學校模式是威權主義的，黨在監督並確保教師遵守詳細的防疫規則；地方官員定期檢查教室，政府使用應用程式和其他科技來監控學生和教職工，並限制他們的行動。

但文章爭論，美國學生其實也遵守了嚴苛的防控規定，是政客抗疫無方令他們承受苦果。學校還開放時，學生唱歌遭到禁止，打籃球或參加戶外足球訓練時要戴口罩，「直到最後許多學校被完全關閉」。「美國人忍受虛偽的州長和衛生官員違反自己的規定已經太久。」

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文章續稱，美國人和中國人的區別在於重視什麼。「中國政府明白，受過教育的人口是取得全球經濟優勢的關鍵，所以他們優先考慮保持學校的開放，而科學已經證明這一點是可以安全做到的。與此同時，我們在美國則關閉了學校，但卻認為大麻藥房、烈酒商店、墮胎診所、脫衣舞俱樂部是『必不可少』。」

作者感嘆，中國長期以來一直將教育視為最優先事務和「經濟武器」。「他們正在擊敗我們，而我們的疫情應對措施正在加速中國的教育優勢，使其更快地變成一個經濟超級大國。」「美國家長和學生向並非基於科學的關閉學校決定說不，現在並非太遲。這是個超越教育的問題，變成了同樣是個國家安全問題。」

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責任編輯：連兆鋒