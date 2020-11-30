劉元春：明年GDP增速料高開低走 基層難分享復甦成果

▲ 劉元春指明年GDP增速將高開低走，基層難感受經濟參數向好帶來的變化，甚至相反

中國宏觀經濟論壇28日在北京召開，被視為中央智囊的人民大學副校長劉元春在會上表示，由於經濟的持續復甦和基數效應，明年各類宏觀經濟參數將全面反彈。他預計首季度GDP實際增速將達11.4%，但會呈現嚴重「前高後低」形勢，四季度將下滑至5.4%左右。他特別指出，必須要警惕這種「數字幻覺」，參數向好不意味著真實經濟情況必然擺脫了下行壓力。另外，基層民眾對經濟運行的感受，可能將與數據全面走高的表現發生嚴重背離。

防疫物資出口帶動反彈，彌補外需總體疲弱

劉元春指出，今年是「十三五」規劃和全面建成小康社會的收官年，在新冠肺炎衝擊下，首季度GDP增速大幅下跌6.8%，隨著疫情常態化，二、三季度GDP增速分別反彈至3.2%、4.9%。由於基數較低，按照疫情前的增長趨勢，明年實際GDP增速將顯著高於疫前水平。這種「V形反彈」是明年宏觀經濟的重要特點，得益於中國疫情與世界疫情的不同步、產業鏈與世界產業鏈重啟的不同步，使中國供應鏈產業鏈的優勢得到了充分發揮。

在海外因疫情催生的「宅經濟」需求下，中國出口防疫物資、線上辦公用品等，有效彌補了外需的總體疲弱。今年前3季度，中國集成電路、計算機、醫療器械等產品出口增速分別達14.9%、10.7%和48.2%。中國出口佔全球份額大幅上升至16%，比去年逆勢提高3個百分點。以人民幣計價，前10個月，中國出口累計按年增長2.4%，進口下降0.5%，進出口總額增長1.1%，實現貿易順差2.71萬億元，按年增長16.9%，對經濟增長產生較強的正向拉動作用。

基層受疫情重創，消費動力明顯不足

相比於第二產業，第三產業即服務業距離疫情前的趨勢水平缺口較大，其既具有生產的勞動密集型特徵，還具有消費的接觸密集型特徵。居民壓縮非必要消費需求，恢復速度較慢。特別是住宿、餐飲、批發和零售等行業，首季度消費旺季承擔了較大的損失，盡管後來反彈加快，但離常態化增長還有很大距離。

研究者已經注意到，受疫情影響，社會消費心理發生變化，疊加經濟下行壓力帶來的失業風險上揚和收入預期下降，使消費復甦面臨嚴峻挑戰。近期消費的主要支撐點是汽車和高端消費上揚，而非大眾消費。10月份數據顯示，社會消費品零售總額按年增長4.3%，剔除汽車以外的消費品零售額按年僅增長3.6%，遠未回歸常態化增長水平。從消費結構來看，高端消費能力依然存在，但中低收入群體受損嚴重導致，消費動力不足，中產階層消費項目明顯下降。

「雙循環」發展格局是核心主題

隨著疫苗 研製成功，明年全球疫情大概率上將得到逐步控制，這種復甦使中國宏觀經濟的外部環境複雜化。由於世界對防疫物資需求和「宅經濟」商品需求下降，各國供應能力逐步恢復、供求缺口快速收窄，逆全球化問題可能會進一步惡化，中國出口將因此受到影響。 「要搶抓疫情期間我國經濟率先復甦窗口期，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」劉元春指出，在擴大內需、挖掘內需潛力方面，政府需要有一攬子綜合方案。

另外，即使拜登政府上台，他認為中美貿易衝突未來仍會繼續成為政治關注的核心，存在較大的不確定性，令世界經濟秩序趨於更加複雜。

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責任編輯：陳建錫