【中國經濟】製造業PMI反映經濟加快恢復 下游開始帶動上游產業

▲ 製造業PMI反映經濟加快恢復 下游開始帶動上游產業

中國11月官方製造業PMI創逾3年高位，且各項分類指數普遍改善，表明製造業市場活力進一步增強，恢復性增長明顯加快，全產業鏈恢復特徵趨於明顯。專家指出，數據可能預示下游產業生產恢復開始帶動上游產業。與此同時，非製造業PMI創近8年半高位，亦保持穩中向好基本走勢。

「11月製造業PMI指數回升，而且各分項指數普遍回升，表明制造業全面恢復態勢更明確。剔除十一長假影響，從9至11月份趨勢看，製造業PMI指數平穩提高；表明經濟呈現持續穩定恢復的特點。」路透引述物流與採購聯合會特約分析師張立群稱。

【中國經濟】製造業PMI為52.1勝預期 生產力佳人幣升值成隱憂

路透調查：中國10月出口料保持強勁 按年增長9.3%

他指出，處於上遊的煤炭、鋼材等原材料價格上漲明顯，購進價格和出廠價格指數升幅較大，可能預示下游產業生產恢復開始帶動上游產業，全產業鏈恢復特徵趨於明顯。不過他也稱，從相關調查看，需求不足的問題仍較普遍，要繼續增強擴大內需政策的實際效果。

非製造業PMI則創近8年半高位，物流與採購聯合會副會長蔡進稱，這反映非製造業保持穩中向好的基本走勢，形成了較強的經濟復蘇動力。不過，值得關注的是，受傳統消費淡季和部分地區疫情反覆的影響，消費相關服務業指數有所回落。

然而，蔡進認為這只是市場的短期波動，預計12月，在政府促消費相關政策和年底節日消費預期的推動下，消費品市場恢復還會進一步增強。

財新服務業PMI錄得10年來次高增速 已擺脫疫情影響

中國10月財新製造業PMI升至53.6 逾9年半新高 疫情抑制出口

中國10月官方製造業PMI降至 51.4 略勝預期

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁