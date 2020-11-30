【中美角力】美突擊檢查中企職工黨員身份  京急警告將反制

▲ 【中美角力】美突擊檢查中企職工黨員身份 京急警告

中美關係未有因特朗普政府即將下台、民主黨拜登將入主白宮而緩和。中國官方媒體報道，美國執法人員近日展開極爲罕見的行動，多次突擊檢查中國航運企業人員的共產黨員身份。中國官媒警告，中方將考慮採取對等反制措施。

在北京，外交部發言人華春瑩證實消息，她回應指，美方有關做法挑動意識形態對立，破壞中美正常人員往來，是對中方的嚴重政治挑釁，也是麥卡錫主義死灰復燃和美反華勢力對華全面遏制打壓的右翼表現，違背歷史發展潮流，也不符合中美兩國人民希望友好交往的民心所向。

華春瑩強調，中方已就此向美方提出了嚴正交涉，敦促美方立即停止有關錯誤行徑，停止製造意識形態對立，停止對中方的無理打壓。如果美方執意升級挑釁行動，中方必將採取反制措施。

根據中國日報周一（30日）報道，消息人士透露，截至本月11日，中遠海運集團、上海振華重工公司共有21艘輪船在美港口停靠時，被美國執法部門和不明身份便衣人員登船突擊檢查。

報道稱，大部分船只在靠泊後，有人就會立即登船檢查，「看得出美方是有備而來」。

中遠海運、振華重工等公司輪船職員被查

消息透露，美國執法人員在行動中，會對中國船隻進行仔細檢查、拍照，並查看船舶有關文件。

美方執法人員對中方人員的盤查有時長達數小時，主要圍繞中方人員的黨員身份和入黨原因，同時又查問船員與中國政府關係、中國防疫現狀，以至對美國總統選舉候選人的看法等。

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報道指出。美方做法涉嫌歧視，並意圖挑起意識形態對抗，干擾中美正常人員往來，蓄意製造麻煩和障礙，讓人感到麥卡錫主義（美國二戰後的極右反共意識形態）「復活」。

據了解，10月份的首25天裡，已有16艘中國船隻被美方檢查，平均不到兩天就有一艘。

除搜查船隻外，美國執法部門自今年9月以來，亦對中方航空公司合共16架次赴美航班機組人員，進行問詢、甚至盤查，其中3次被問及共產黨員身份。

報道稱，如美方執意對中共黨員持續滋擾甚至打壓迫害，中方將考慮採取對等反制措施。

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中國公民申請美國簽證時無需填寫是否為共產黨員的信息。中國外交部曾多次就此與美方交涉，但美方並未給出合理解釋。

中國航空公司機組人員亦被波及

特朗普政府近期在中美角力中，試圖將中國與中共區分。《紐約時報》早前曾引述消息報道，美國政府考慮全面禁止中共黨員及其家屬赴美旅行。人民日報社旗下環球網當日轉載文章稱，這道禁令涉及2.7億人，現實上很難執行；但美方若真的如此做，等於選擇斷交，甚至更惡劣。

而中國外交部發言人華春瑩早前也回應表示，如消息屬實，美方無疑是公然地選擇與十四億中國人民作對。

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責任編輯：鄧國強

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