【新冠肺炎】內地「女演員」發文質疑鍾南山 遭微博禁言15天

內地一名自稱是「女演員」的微博用戶「沈佳欣」，日前發文質疑中國工程院院士鍾南山，在新冠肺炎疫情中「做了什麼貢獻」後，遭微博禁言15天，原因是「惡意營銷」。

網上截圖顯示，「沈佳欣」本月27日在微博發文，稱：「敢問鍾院士，這次疫情，你整天忙在鏡頭一線，有什麼研究成果，發明什麼藥？治好過幾個人？提出過什麼合理化建議？你在武漢一共待過幾天？您在這次疫情都做了什麼貢獻？」並鏈接話題「鍾南山稱輝瑞疫苗試驗結果遠遠不夠」。

昨日內地傳媒報道，新浪微博在「沈佳欣」上述帖文上方，標注「該賬號因惡意營銷已被禁言15天」。 ​

▲ 網上截圖

▲ 鍾南山

「沈佳欣」微博現有128萬粉絲，其自稱為演員，代表作為《七月七日晴》，但無法找到相關影視作品。另有截圖顯示，其微博認證信息顯示為「華誼兄弟旗下藝人超話主持人」。不過，華誼兄弟在微博發布聲明，指「沈佳欣」並非旗下藝人，將保留追究法律責任的權利，公司並堅決抵制為博熱度肆意污衊詆毁英雄模範的無良炒作行為。此外，「沈佳欣」被指曾用過女星鞠婧禕的頭像，現其頭像已撤下。

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今年2月，廣東中山一名男子，因在微信發表辱罵鍾南山，遭行政拘留15日。

冠肺炎疫情爆發後，被稱為「沙士英雄」的鍾南山作為國家衛健委高級別專家組組長，曾到武漢調查，肯定出現人傳人。在今年9月的全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會上，鍾南山獲頒「共和國勛章」。

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責任編輯：林佩怡

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