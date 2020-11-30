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內地大學發現「雙黑洞吞噬恆星」現象 罕見度10萬年一遇

社會熱點 16:19 2020/11/30

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安徽師範大學團隊在一個距離地球26億光年之外的星系中，觀測到超大質量雙黑洞吞噬恆星的現象，雙黑洞由兩個星系的碰撞和合併產生，而吞噬恆星在每個星系中幾乎每10萬年才發生一次，要捕捉到可謂難上加難，有關觀察及研究成果已在國際科學期刊《自然-通訊》（Nature Communications）上發表。

專家指出，黑洞是廣義相對論預言的宇宙空間內存在的一種奇異天體，即使光子也無法逃脫它的引力束縛。而雙黑洞是指相互繞轉的兩個黑洞組成的一個系統，就好比兩位花樣滑冰運動員在冰上不停旋轉。科學界認為，大多數星系，包括我們所居住的銀河系，都總會面臨星系碰撞的現象。星系中心多數存在超大質量的黑洞，當發生碰撞時，這些超大質量的黑洞會呈現出螺旋狀，面對著新形成的星系中心，在兩個星系碰撞的過程中會出現雙黑洞系統。

雙黑洞系統在碰撞後可以同時吞嚥，同時吞嚥的後果是聚集巨大的能量，使得雙黑洞系統漂移並逐漸靠近，進而成為相互吸引的二元黑洞。最後，兩個黑洞，再「碰撞」，形成一個巨大的黑洞。該發現為人類在宇宙中確認更多雙黑洞系統指出了新方向，宇宙中已有光譜測量的類星體20餘萬顆，通過對類星體光譜的系統研究，很有可能會發現更多雙黑洞系統。對理解星系和類星體的形成演化，以及進一步研究引力波和基本引力理論都具有重要意義。

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責任編輯：陳建錫

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