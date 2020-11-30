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【中澳關係】趙立堅這推文惹怒澳洲 澳總理要求中國道歉

國情動向 16:20 2020/11/30

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中澳貿易緊張持續升級之際，兩國再掀外交風波。中國外交部發言人趙立堅，周一（30日）在Twitter發文，譴責澳洲士兵殺害阿富汗平民，並配上一張圖片，顯示「澳洲士兵」持刀架在阿富汗兒童頸上。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指責趙立堅這推文「不可接受」，圖片是偽造，要求中國道歉，並立即刪除推文。

莫里森批評，這完全是令人髮指，不能以任何理由辯解，中國政府應為該推文感到羞愧，稱這損害中國的國際聲譽。又表示世界各國正關注北京如何應對與澳洲的緊張關係。

他並稱，趙立堅的推文「令人十分厭惡」，「深深冒犯」每一個曾經或正在服役的澳洲人。

趙立堅推文附圖有英文寫道，「別害怕，我們帶來了和平（Don't be afraid, we are coming to bring you peace!）」。莫里森稱該圖不實。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）表示，這是她見到社交媒體虛假信息中，最「令人震驚」的例子。據澳洲傳媒報道，政府已向中國駐澳大使表達不滿，並由澳洲駐華大使向中國政府表達同一訊息。

Twitter未有移除該推文，但標注「此推文可能包含敏感內容」。

澳洲國防軍早前公開一份調查報告，顯示有可靠證據表明，澳洲軍人在阿富汗期間非法殺害39人。澳洲軍方之後開除13名現役士兵，涉案人士或遭到起訴。

趙立堅上周在外交部例行記者會上稱，對有關報導披露的細節感到震驚，嚴厲譴責這種違背國際公約和人類良知的行徑，呼籲徹底調查並將有關人員繩之以法。他又說，澳洲與一些西方國家一向以所謂「人權衛士」自居，動輒對其他國家人權指手畫腳。這一報告揭露出的事實充分暴露出這些西方國家所謂「人權」、「自由」的虛偽性。有關國家應反躬自省，多想想如何解決自身嚴重違反人權、違背良知的問題，停止借人權問題干涉別國內政，搞政治操弄。

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責任編輯：林佩怡

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