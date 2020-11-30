【丁真現象】藏族小鮮肉變勁爆網紅  華春瑩也不禁這樣做（組圖，有片）

▲ 藏族小鮮肉變勁爆網紅 華春瑩也不禁這樣做

四川甘孜州一個叫「丁真」的20歲少男，早前出門買即食麵時被攝影師攝入鏡頭，片段被上載到社交媒體；他的陽光笑容瞬間融化萬千網民，變時一時無倆的網紅；他之後不僅成為政府與企業搶奪對象，想羅致他當代言人，連外交部發言人也不禁連環發帖，稱許這個陽光少男。

華春瑩29日連發三篇Twitter貼文，介紹這名最近在中國爆紅的藏族小伙子，包括說「四川電視台來了位新『主播』，作為嘉賓的丁真用他的母語藏語播報新聞」，「最近，丁真陽光燦爛，天真無邪的微笑照片在網上走紅後，他成了社交媒體上的明星」。華春瑩還發了一張丁真乘風策馬的動圖。

少男丁真為何突然這樣紅？一切始於11月12日微博上一條說「藏族康巴漢子也太帥了吧」的貼文。

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一名攝影師無意拍到走路微笑的丁真，他一雙清澈的眼睛和陽光的笑容，迅速擄獲網民的心，稱讚他「野性與純真並存」。而這段據稱他當時只是出門買包泡麵（即食麵）的短視頻，立刻風靡全網，撥放量飆破1200萬。截至10月29日，微博上已有16個與丁真相關的話題閱讀破億次。

北京青年報報道，走紅不到10天，丁真就加入國企，為他的家鄉四川代言拍攝「丁真的世界」旅遊宣傳片，但網民看完宣傳片之後，紛紛表示「好想去西藏」，原來許多網民以為丁真的家在西藏。這讓四川文旅與官媒跳出來澄清，丁真是四川甘孜理塘縣人。

華春瑩：丁真陽光燦爛 天真無邪

但引爆全國搶人大戰戰火的是丁真說的一句「最想去拉薩」，並衝上熱搜，西藏官媒順勢在推廣旅遊的文寫道「丁真我們在西藏等你」，被網民形容為四川和西藏肉搏厮殺開戰。

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為此，四川官方還緊急澄清，請網民不要因流量帶偏話題，影響川藏良好的兄弟關係。

但話題還沒完，27日深夜，丁真的官方微博發出一張他抱著熊貓玩偶的照片，一臉懵樣舉著寫著毛筆字的紅紙「我家真的在四川，你們不要再P（意為合成照片）了」，再度上了熱搜第一，這次各地官媒紛紛跟進再刷一波，例如「我們在雲南等你」、「大家也可以看看湖北，也挺美的」、「江西風景獨好歡迎你」等，並標記丁真邀他來玩。

四川官媒還不忘大氣的提醒丁真「玩夠早點回家，我們在快樂老家等你」。

四川與西藏搶人 欲找他當旅遊代言人

報道指出，丁真效應的確增加了遊客來量，截至11月25日，他的家鄉四川甘孜酒店預訂量比去年同期增加89%，11月17日流量高峰當天，酒店的預訂量較去年增加111%，而這段時間在往年都是當地的旅遊淡季。

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相繼被全國各地的官微爭相邀請遊玩，「搶人大戰」又頻登微博熱搜，「丁真熱」進一步發酵。報道指，單單「丁真」這個關鍵詞的閱讀就達15.7億次。

丁真29日接受了央視採訪。他用藏語說：「我不知道自己是怎麼紅的，但是很高興出了名，很高興做很多關於家鄉的宣傳工作」。

談到未來的打算時，丁真表示：「首先是要學習，希望能勝任公司安排的任務，希望做好每一件事，還想要繼續騎馬拿冠軍」。

最後丁真還不忘為自己的家鄉做宣傳，邀請大家來四川甘孜理塘遊玩。

責任編輯：鄧國強

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