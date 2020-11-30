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【丁真現象】藏族小鮮肉網紅 同這個香港藝人撞樣？（組圖，有片）

社會熱點 16:47 2020/11/30

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【丁真現象】藏族小鮮肉網紅 同這個香港藝人撞樣？

四川甘孜州一個叫「丁真」的20歲藏族少男，早前被攝影師拍下陽光笑容，照片上載社交媒體後，瞬間融化萬千網民、幾個星期間變成全國無人不曉的網紅。少年樣貌標緻，有心水清網民發現他跟一些藝人的長相有幾分相似，其中最多人說他似香港藝人、曾在《大時代》演過丁利蟹的郭政鴻。

但也有網民說，丁真的純樸笑容是獨有的，這些藝人都不及他。

藏族小鮮肉變勁爆網紅  華春瑩也不禁這樣做（組圖，有片）

微博人氣女網紅直播現形 粉絲崩潰：童年照都係P圖？

丁真的走紅可說是無心插柳。一名攝影師早前在四川甘孜街頭拍攝，無意拍到走路微笑的丁真，之後把影片上載在網絡世界；他一雙清澈的眼睛和陽光的笑容，迅速擄獲網民的心，被稱許「野性與純真並存」。

20歲藏族少男  陽光笑容融化網民

據稱，丁真當時只是出門買包泡麵（即食麵），詎料因此變成風靡全網的「紅人」。這段影片的發放量飆破1200萬，而截至10月29日，微博上已有16個與丁真相關的話題閱讀破億次。

丁真紅起來後自然多人談論，有網民直指他有明星相，之後人們紛紛說他與陳坤、劉燁、何炅、霍建華、陳冠希、吳磊、金明洙、郭政鴻等中港藝人「撞樣」。

但意外地，最多人認為丁真與郭政鴻這個組合最相似。許多網民都類似的說：

你覺得他和誰最像？ ​我覺得丁真長得挺像以前香港tvb那個演員郭政鴻的 。

少年樣貌標緻，有心水清網民發現他跟一些藝人的長相有幾分相似，其中最多人說他似香港藝人、曾在《大時代》演過丁利蟹的郭政鴻。

現年56歲的郭政鴻是無綫電視的資深演員，1992年演過《大時代》的丁家四蟹之一的丁利蟹，成為經典角色；而他在1998年版的《西游記》演過通臂猿猴一角，因而被內地觀眾認識。

有內地網民說：丁真與敦政鴻有點相似

但也有網民說，藏族少男丁真的天真和純樸的氣質，是慣於演出的藝人們沒有的。

而丁真現時有多紅？北京青年報報道，走紅不到10天，丁真就加入國企，為他的家鄉四川代言拍攝「丁真的世界」旅遊宣傳片，但網民看完宣傳片之後，紛紛表示「好想去西藏」，原來許多網民以為丁真的家在西藏。這讓四川文旅與官媒跳出來澄清，丁真是四川甘孜理塘縣人。

粉絲多過CNN 中國網紅李子柒紅遍海外的啟示（有片多圖）

李子柒牌螺螄粉現刀片？品牌方指不可能：車間可檢測到金屬（組圖）

    點擊圖片放大
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為此，四川官方還緊急澄清，請網民不要因流量帶偏話題，影響川藏良好的兄弟關係。

但話題還沒完，27日深夜，丁真的官方微博發出一張他抱著熊貓玩偶的照片，一臉懵樣舉著寫著毛筆字的紅紙「我家真的在四川，你們不要再P（意為合成照片）了」，再度上了熱搜第一，這次各地官媒紛紛跟進再刷一波，例如「我們在雲南等你」、「大家也可以看看湖北，也挺美的」、「江西風景獨好歡迎你」等，並標記丁真邀他來玩。

報道指出，丁真效應的確增加了遊客來量，截至11月25日，他的家鄉四川甘孜酒店預訂量比去年同期增加89%，11月17日流量高峰當天，酒店的預訂量較去年增加111%，而這段時間在往年都是當地的旅遊淡季。

丁真紅到連華春瑩也評論

相繼被全國各地的官微爭相邀請遊玩，「搶人大戰」又頻登微博熱搜，「丁真熱」進一步發酵。報道指，單單「丁真」這個關鍵詞的閱讀就達15.7億次。

中國外交部發言人華春瑩29日也湊熱鬧，連發三篇Twitter貼文，介紹這名最近在中國爆紅的藏族小伙子，包括說「四川電視台來了位新『主播』，作為嘉賓的丁真用他的母語藏語播報新聞」，「最近，丁真陽光燦爛，天真無邪的微笑照片在網上走紅後，他成了社交媒體上的明星」。華春瑩還發了一張丁真乘風策馬的動圖。

責任編輯：鄧國強

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