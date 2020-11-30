【中澳貿易戰】澳洲富邑將把葡萄酒改銷其他國家 避開中國高額關稅

▲ 澳洲富邑將把葡萄酒改銷其他國家 避開中國高額關稅

全球最大的葡萄酒上市公司，澳洲富邑葡萄酒集團（TWE）周一表示，將把數十萬箱原要運往中國的葡萄酒改運往他國，以避免繳納高額關稅。

中國商務部公告稱，將對該公司葡萄酒產品收取169.3%的保證金，作為臨時反傾銷措施之後，TWE表示將把其奔富葡萄酒，由中國改為面向美國、歐洲、亞洲其他地區和國內市場銷售。這標誌著這家面向中國的澳洲消費品出口明星企業，將不得不在一夜之間重新制定策略。

TWE執行長Tim Ford補充說，部分將改銷的葡萄酒已經位於上海的港口。該公司補充稱，其高端奔富酒中有四分之一將受到改銷影響，佔其中國業務獲利的三分之一左右。

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澳洲政府早前稱，可能在世貿組織（WTO）就中國的關稅提起上訴。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）預計，在該問題解決前，澳洲葡萄酒生產商將經歷可怕的艱難時期。

中國日報周末的社論稱，關稅不應被錯誤解讀為貿易戰信號，澳洲需要採取更多行動來修覆與中國的關係。Ford則在一份聲明中稱，富邑葡萄酒集團將配合中國的調查，但呼籲政府展現強有力的領導力，來尋找前進的道路。

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責任編輯：游昊雲

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