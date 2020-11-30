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【中澳關係】華春瑩：澳洲政府應感羞愧 「阿富汗人民的命也是命」

國情動向 20:03 2020/11/30

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中澳緊張升級，澳洲總理莫里森（Scott Morrison），要求中國就外交部發言人趙立堅一則推文道歉。在北京，外交部發言人華春瑩反駁稱，澳洲一些軍人在阿富汗犯下兇殘罪行是「鐵證如山」，指「阿富汗人民的命也是命」，澳洲政府應為此感到羞愧。

趙立堅今日稍早在Twitter發文，譴責澳洲士兵殺害阿富汗平民，並配上一張圖片，顯示「澳洲士兵」持刀架在阿富汗兒童頸上。莫里森隨後指責趙立堅這推文「不可接受」，圖片是偽造，要求中國道歉，並立即刪除推文。

華春瑩在外交部例行記者會上稱，澳洲的一些軍人在阿富汗犯下嚴重罪行，是澳洲媒體報道出來，也得到澳洲國防部調查報告的確認。

稱大是大非問題 與中澳問題無關

她又反問，澳方對趙立堅的個人推文反應如此強烈，「是想說明澳大利亞有軍人冷酷地殺害阿富汗無辜平民有理，但有人譴責這種冷酷罪行反而無理了嗎？」她稱，阿富汗人民的命也是命，澳洲應深刻反思，將兇手繩之以法，向阿富汗人民正式道歉，並向國際社會鄭重承諾，永遠不再犯這種可怕的罪行。

對於莫里森說中國政府應該「feel ashamed（感到羞愧）」，華春瑩表示，莫里森說中國政府應該「feel ashamed（感到羞愧）」，那麼澳洲有軍人犯下如此殘暴罪行，澳洲政府應否「feel ashamed」？

【中澳關係】趙立堅這推文惹怒澳洲 澳總理要求中國道歉

她並說，澳洲軍人這樣的嚴重罪行是人神共憤，是所有有良知的人都應該譴責，強調這個大是大非的問題，不是哪個國家的內政問題，亦與前段時間中澳出現的問題是沒有關聯。

莫里森：調查報告顯示 自由民主國家如何處理戰爭罪行

莫里森稍早稱，中澳兩國關係緊張，但這不是處理問題的方式。他又稱，有關阿富汗的報告，顯示出自由民主國家是如何處理戰爭罪行，透明和誠實的處理方式，是對這個國家的信譽，又指少數人的被控行為並不能定義很多人的行為。

澳洲國防軍早前公開一份調查報告，顯示有可靠證據表明，澳洲軍人在阿富汗期間非法殺害39人，包括囚犯、農民或其他平民。澳洲軍方之後開除13名現役士兵，涉案人士或遭到起訴。

另外，澳洲外長佩恩（Marise Payne）表示，趙立堅的推文沒有根據，亦是她職業生涯中所見的社交媒體惡意傳播假消息的例子中，最「惡劣」的一個例子。澳洲政府已召見中國駐澳大使成競業，並要求其就推特事件道歉；亦將通過駐華大使向中國政府直接傳達，要求中國政府道歉。

據華春瑩，沒有得到來自堪培拉中國使館這方面的情況介紹，澳洲若要向中國駐澳大使提出交涉，是沒有道理的。

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責任編輯：林佩怡

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