拜登時代沙盤推演：中美迎6大緩和 但這些事惡化

▲ 拜登時代中美迎6大緩和 但這些事會惡化

美國大選謝幕，民主黨拜登（Joe Biden）如無意外將就任新一屆美國總統，中美關係新局成全球焦點。人民大學國際關係學院教授時殷弘接受媒體訪問時，沙盤推演中美互動走向。他預期，拜登上台總體對中國有利，中美關係會迎來6大方面改變，但有一件事的磨擦會惡化。

國家主席習近平近日已向美國總統當選人拜登致賀電，拜登入主白宮後的中美關係新局，也成全球焦點，身兼國務院參事（智囊職位）的時殷弘接受台灣聯合報系訪問時指出，從中國觀點看，拜登上台，對中美關係是有利的。

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他預期，中美關係遲早會有局部緩解，也會有局部的較高層級溝通和一些協議，可從幾個面向看：

一、拜登不會再像特朗普的對中國根本目標－－反覆宣告要顛覆中國共產黨的執政地位。 二、拜登行為可控，至少讓北京對美國的中國政策和策略，有多一點可預料性和相應的穩定性。 三、拜登政府更擔憂與中國發生重大軍事衝突的可能性，中美間軍事衝突的可能性將大為降低，雙方會在危機管控上有更多溝通。 四、拜登更注意中美之間的較高層外交溝通和對話，會防止兩國外交全面「脫鉤」。會恢復部分中美之間較高級別和較早的外交對話甚或談判。 五、拜登一直認為對中國關稅戰損害美國商界和美國消費者，遲早會就第一階段中美貿易協議重新談判。同時會考量符合中國的需求和履約能力，減少施加於中國的高關稅。 六、拜登會重回國際社會，他在原則上的全球治理和全球多邊主義，也與中方相似。他會逐步恢復原則上或至少是辭語上的中美合作，在氣候變化、民用網絡安全和反恐等部分都是，但具體成果可能有限。

但時殷弘強調，中美關係只是局部的緩解，且這局部是相當有限的。拜登當局甚至在個別重大問題政策上，會比特朗普有過之而無不及，甚至長期來看，還有可能進一步惡化。

他指出，拜登政府會就包括台灣、香港、新疆、南海、西藏，中國宗教狀況和人權狀況－－即人權和地緣政治等問題，對中國加強施壓；同時，加大對中國高技術的「脫鉤」，並加強執法，應對中國被指在美國進行的「情報活動」。

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哥倫比亞大學中國項目聯席主任孫哲則說，從拜登助理和拜登本人談話可梳理出來，奧巴馬當時的一些政策會回來，包括加大與國際間的合作。拜登相對低調，更尊重現有規則，讓美國重新扮演領導者的角色。

他說，拜登最核心的主題，是與中國競爭，但又要避免災難性的衝突，當年奧巴馬時期美中有100多個對話，他可能會恢復與北京的一些對話。

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責任編輯：鄧國強

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