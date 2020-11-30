國安考量 日本政府擬淘汰千架中國無人機

日本讀賣新聞報道，出於安全保障的考量，日本政府計劃明年開始，將中央政府轄下各省廳擁有的約千架小型無人機，由中國貨替換稱高安全性的日製新機種。

報道指出，目前日本防衛省與警察廳等安保單位之外，各省廳所使用的無人機，幾乎全都是中國大廠「大疆」（DJI）的產品。

日本政府擔心，未來5G將逐漸普及，無人機可能受到網絡攻擊而被竊取情報，甚至遭他人操控。決定從明年度起，對政府所擁有的無人機的使用方式，進行徹底的重新評估。

日本政府將指定數項「重要業務」，例如無人機用於防衛與犯罪搜查、檢查重要基礎設施、涉及高機密性情報的地形測量、救生與救難等，將只可使用具有防範網絡攻擊功能的無人機機種。現行使用的無人機，原則上將在數年內進行汰換。

另外，政府部門採購新的無人機時，將必須事先與內閣官房討論，有義務進行風險評估；若製造過程可能被安裝後門程式、有「供應鏈風險」的無人機機種，將不可採購。

美國早先亦因擔憂可能被竊取情報，而禁止使用大疆的無人機。

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責任編輯：蒯宇澄

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