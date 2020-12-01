▲ 習主持政治局會議 一個月內第三度提備戰打仗

中美角力白熱化、且普遍預期中美關係難因拜登上台顯著改善之際，中共總書記習近平周一（30日）主持中共政治局會議，審議軍隊政治工作條例，重申黨的領導，並要求聚焦聚力備戰打仗。這是中央層級在不足一個月內，第三度提及備戰打仗。

根據新華社發布的通稿，周一召開的中共中央政治局會議，合共審議了「軍隊政治工作條例」、「中國共產黨統一戰線工作條例」、「中國共產黨黨員權利保障條例」等3項條例。但具體條文內容並未公布。

政治局：加強中央軍委集中統一領導

當中談及軍隊政治工作，會議要求，全面深入貫徹軍委主席負責制，堅持用「習近平強軍思想」鑄魂育人；加強黨對統戰工作的集中統一領導，形成全黨做統戰工作的局面，並要持續純正政治生態，堅持全面從嚴治黨、從嚴治軍，堅決糾治形式主義、官僚主義等。

會議指出，要加強黨中央、中央軍委集中統一領導，壓實各級黨組織領導政治工作的責任，確保各項政治工作有效落實，開創軍隊政治工作新局面；「聚焦聚力備戰打仗，將政治工作貫穿到戰鬥力建設各環節」等。

習近平：中國安全環境有變 聚焦備戰打仗

中央軍委發布解放軍聯合作戰綱要 強調強化備戰打仗

據了解，這是中央層級在不足一個月的時間裡，第三度提及備戰打仗。其中，習近平11月25日在中央軍委軍事訓練會議表示，當前中國安全環境發生新變化，要「堅持聚焦備戰打仗」，並說要全面加強實戰化軍事訓練、提高訓練水平和打贏能力。

而11月13日新華社報道，經習近平批准，中央軍委日前印發《中國人民解放軍聯合作戰綱要（試行）》，同月7日起施行。《綱要》強調從制度層面回答未來「打什麼仗、怎麼打仗」的重大問題，強化備戰打仗的鮮明導向。

會議談統戰：與動搖黨根基行為鬥爭

另一方面，周一的政治局會議也談及統戰工作，會議提到，各級黨委（黨組）要充分認識做好新時代統戰工作的重要性，「加強對本地區本部門統戰工作的謀劃部署，真正把統一戰線發展好，把統戰工作開展好，團結一切可以團結的力量、調動一切可以調動的積極因素，推動愛國統一戰線事業不斷鞏固發展」等。

會議並要求引導黨員開展「民主監督」，「旗幟鮮明同不正之風和腐敗現象作鬥爭，同一切可能動搖黨的根基、阻礙黨的事業的行為作鬥爭，營造風清氣正的政治生態」等。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【中美角力】基辛格警告美中須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍

【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰

習近平視察海軍陸戰隊 美軍航母突然掉頭回南海

【中美角力】解放軍黨建條例出台 強調備戰打仗

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁