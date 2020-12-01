  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習主持政治局會議  一個月內第三度提備戰打仗

國情動向 11:43 2020/12/01

分享：

習主持政治局會議  一個月內第三度提備戰打仗

中美角力白熱化、且普遍預期中美關係難因拜登上台顯著改善之際，中共總書記習近平周一（30日）主持中共政治局會議，審議軍隊政治工作條例，重申黨的領導，並要求聚焦聚力備戰打仗。這是中央層級在不足一個月內，第三度提及備戰打仗。

根據新華社發布的通稿，周一召開的中共中央政治局會議，合共審議了「軍隊政治工作條例」、「中國共產黨統一戰線工作條例」、「中國共產黨黨員權利保障條例」等3項條例。但具體條文內容並未公布。

政治局：加強中央軍委集中統一領導

當中談及軍隊政治工作，會議要求，全面深入貫徹軍委主席負責制，堅持用「習近平強軍思想」鑄魂育人；加強黨對統戰工作的集中統一領導，形成全黨做統戰工作的局面，並要持續純正政治生態，堅持全面從嚴治黨、從嚴治軍，堅決糾治形式主義、官僚主義等。

會議指出，要加強黨中央、中央軍委集中統一領導，壓實各級黨組織領導政治工作的責任，確保各項政治工作有效落實，開創軍隊政治工作新局面；「聚焦聚力備戰打仗，將政治工作貫穿到戰鬥力建設各環節」等。

習近平：中國安全環境有變 聚焦備戰打仗

中央軍委發布解放軍聯合作戰綱要 強調強化備戰打仗

據了解，這是中央層級在不足一個月的時間裡，第三度提及備戰打仗。其中，習近平11月25日在中央軍委軍事訓練會議表示，當前中國安全環境發生新變化，要「堅持聚焦備戰打仗」，並說要全面加強實戰化軍事訓練、提高訓練水平和打贏能力。

而11月13日新華社報道，經習近平批准，中央軍委日前印發《中國人民解放軍聯合作戰綱要（試行）》，同月7日起施行。《綱要》強調從制度層面回答未來「打什麼仗、怎麼打仗」的重大問題，強化備戰打仗的鮮明導向。

會議談統戰：與動搖黨根基行為鬥爭

另一方面，周一的政治局會議也談及統戰工作，會議提到，各級黨委（黨組）要充分認識做好新時代統戰工作的重要性，「加強對本地區本部門統戰工作的謀劃部署，真正把統一戰線發展好，把統戰工作開展好，團結一切可以團結的力量、調動一切可以調動的積極因素，推動愛國統一戰線事業不斷鞏固發展」等。

會議並要求引導黨員開展「民主監督」，「旗幟鮮明同不正之風和腐敗現象作鬥爭，同一切可能動搖黨的根基、阻礙黨的事業的行為作鬥爭，營造風清氣正的政治生態」等。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【中美角力】基辛格警告美中須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍

【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰

習近平視察海軍陸戰隊 美軍航母突然掉頭回南海

【中美角力】解放軍黨建條例出台　強調備戰打仗

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

地緣政治 軍事科技 軍控與裁軍 軍事演習 軍備 軍事衝突 政治 軍事 習近平 拜登

上一篇文章

【中美角力】美國以此為由 制裁中國電子進出口有限公司

下一篇文章

拜登時代沙盤推演：中美迎6大緩和 但這些事惡化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中澳貿易戰】中國決心「教訓」 澳洲葡萄酒業恐遭「毀滅性打擊」
【中澳貿易戰】中國決心「教訓」 澳洲葡萄酒業恐遭「毀滅性打擊」
【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應
【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應
拜登財長耶倫反對關稅戰 惟這事與特朗普同調
拜登財長耶倫反對關稅戰 惟這事與特朗普同調
【中美科技戰】北斗系統令GPS失色 日媒舉出這關鍵數據
【中美科技戰】北斗系統令GPS失色 日媒舉出這關鍵數據
【中澳關係】美政客籲澳洲不要依賴中國　3數據話你知是否可行？
【中澳關係】美政客籲澳洲不要依賴中國　3數據話你知是否可行？
【中澳貿易戰】雙方因何爭拗？一文看懂澳洲5件事惹怒中國
【中澳貿易戰】雙方因何爭拗？一文看懂澳洲5件事惹怒中國