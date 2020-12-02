嫦娥五號降落「風暴洋」 為何選擇月球這裏

▲ 嫦娥五號快降落「風暴洋」 為何選擇月球這裏

中國探月任務嫦娥五號成功降落月球表面，展開人類44年以來首次月球採樣任務。嫦娥五號任着陸月球地區稱為「風暴洋」，風暴洋位於月球西北部，是月球上最大的「月海」。嫦娥五號選擇在風暴洋着陸並採集岩石，除了因為別人未做過，還跟風暴洋的「年齡」有關。

嫦娥五號探測器經過2次近月制動減速，進入圓形月球軌道後，並分離成2大組合體後，周二（1日）順利實施動力下降，軟着陸月球表面。

嫦娥五號為何要剎車？「近月制動」是甚麼

嫦娥五號探測器由4大部分組成：軌道器、返回器、着陸器、上升器。現在分成軌道器返回器組合體，以及着陸器上升器組合體，前者會留在月球軌道，後者會實施月面軟着陸，然後執行自動採集月岩樣本等後續工作。

在嫦娥五號任務之前，人類已從美國及蘇聯過去的月球採樣任務，獲得380公斤左右月岩，採樣地點來自月球東南部的靜海（Mare Tranquillitatis）和豐富海（Mare Fecunditatis）。嫦娥五號則會在月球西北部的風暴洋（Oceanus Procellarum）着陸。

風暴洋面積約400萬平方公里，從南至北長約2,500公里，是月球最大的月海。月海是指月面上的暗色地區，實際上並非海洋，只是相對平坦的低窪地區。

嫦娥五號採集月球樣本 四大難點

科學家推算，風暴洋地質年齡介乎32億至40億年，是月球上相對年輕的區域。由於嫦娥五號着陸的風暴洋區域，此前的探測器從未到過，因此這是一片全新的未知地。

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中國航天科技集團五院旗下，嫦娥五號探測器系統副總設計師彭兢解釋，中國科學家提出，要構成月球歷史完整的畫卷的話，就需要有不同年代的樣品，所以分析過後，他們認為嫦娥五號選定風暴洋西北部作為着陸區，能夠帶回來的樣品比較年輕，與更早的樣品放在一起，就能對月球形成和演化的過程有更好的了解。

嫦娥五號着陸器上升器組合體在月面完成工作後，上升器會發射重返月球軌道，與軌道器返回器組合體對接，然後將月岩樣本轉移至返回器。上升器最後會丟棄，而軌道器則會將返回器送返地球，帶回月岩完成整個任務。

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責任編輯：連兆鋒