【中國經濟】11月財新製造業PMI創10年新高 料復蘇持續數月

▲ 11月財新製造業PMI創10年新高 料復蘇持續數月

中國11月財新製造業PMI錄得54.9，高於預期，較上月53.6大幅提高1.3個百分點，為2010年12月以來最高值。這走勢與統計局製造業PMI一致，11月30日國家統計局公布11月PMI錄得52.1，較10月回升0.7個百分點，為2017年10月以來最高。

11月隨著經濟運行步入正常化軌道，製造業供給、需求復蘇同步加速，中國製造業運行出現十年來最強勁改善，財新製造業PMI的產出與新訂單的增速皆升至十年高點。客戶需求持續強勁回升，帶動企業用工出現2011年5月後最急速增長。至於數據的新出口訂單改善情況略遜於內需，但已連續第四個月保持擴張，且較上月提速。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業總體復蘇節奏繼續加快，供給、需求兩側同步向好，就業明顯改善，海外需求繼續保持擴張態勢。面對旺盛的市場需求，製造業企業主動補庫存，對未來一年經濟前景較為樂觀，企業家信心指數維持高位。

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從趨勢上看，王喆預計後疫情時代經濟的恢復還將持續數月。此外，供需強勁增長正逐步傳導至就業市場，財新製造業PMI的就業指數已連續三個月擴張，11月就業指數錄得2011年6月以來最高值。11月製造業出廠價格和購進價格指數也在擴張區間同步上升，受訪企業表示原材料價格大幅上漲是重要原因。

不過，王喆指出內外部環境諸多不確定因素仍然存在，疫情期間推出的相關寬鬆政策的逐步退出還需更加穩妥的設計。此外，在價格指數上升下，通脹壓力有所增加。而製造商對於未來12個月的產出前景雖保持強勁樂觀，但信心度較10月份輕微減弱。

受疫情衝擊，2月份該財新製造業PMI曾大幅下挫至40.3，創2004年4月調查開啟以來最低。該指數高於50表明製造業活動擴張，低於50表明萎縮。

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責任編輯：游昊雲

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