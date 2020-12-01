【中美角力】美國以此為由 制裁中國電子進出口有限公司

美國特朗普政府在任期最後階段，加碼對華強硬。美國周一（1日）宣布，制裁中國電子進出口有限公司（CEIEC），指其支持委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政權破壞民主的努力，包括限制互聯網服務，並對政治對手數字監控和網絡行動。

據美國財政部稱，自2017年以來，中國電子進出口有限公司一直在向委內瑞拉政府實體，包括國有電訊供應商CANTV，提供軟件、培訓和技術專長。而中國電子進出口有限公司提供的軟件和硬件，是中國「防火長城」的商業化版本。

美國國務卿蓬佩奧聲明表示，CANTV控制委內瑞拉70％的互聯網服務，並經常封鎖在線獨立報紙以及反對派成員的講話。透過最新行動，美國重申致力於追究所有參與非法的馬杜羅政權破壞民主努力的人的責任。他又強調，任何由這個非法政權組織的選舉，包括12月6日的議會選舉，都將不自由不公平。美國支持臨時總統瓜伊多（Juan Guaido）。

美國財長姆欽聲明則稱，馬杜羅非法政權依賴中國電子進出口有限公司等實體來推進其威權議程，這進一步表明，該政權將權力置於民主價值觀和民主進程之上。而美國將毫不猶豫，對任何幫助壓制委內瑞拉人民和世界各地其他人民主意願的個人和實體，予以打擊。

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中國電子進出口有限公司在美國的任何資產將被凍結，美國人並禁止與其交易。財政部還簽發許可證，授權在1月14日之前「逐步停止」與這家中國公司的交易。

外媒引述委內瑞拉信息部副部長Isbemar Jimenez表示，「我們沒有要說的」。中國電子進出口有限公司暫未回應。

中國外交部多次表示，反對美方實施單邊制裁和所謂的長臂管轄。

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責任編輯：林佩怡

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