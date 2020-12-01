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華為孟晚舟被拘兩年 中國大使通話慰問 華春瑩促加拿大放人

國情動向 17:09 2020/12/01

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中國電訊設備巨頭華為的副董事長兼首席財務官孟晚舟，被加拿大拘留已屆兩年。中國駐加拿大大使叢培武，周一（11月30日）與孟晚舟通電話表達慰問，稱「公道自在人心」，期待她盡早平安回家。中國外交部發言人華春瑩敦促加拿大立即糾正錯誤，釋放孟晚舟。

*16：25新增中國外交部、華為表態

據中國駐加大使館網站，叢培武表示，孟晚舟被加拿大方面「錯誤拘押」已有兩年，「我們對此十分掛念」。他強調，中國政府維護中國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移，將繼續敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，糾正錯誤作法，「盡快作出釋放的正確決定，並確保你平安回到中國」。

他又說，「公道自在人心，正義必將來臨」，請她堅定必勝信念，繼續保持健康，期待盡早平安回家。

華為：孟晚舟清白 相信加司法會有同樣結論

華春瑩周二在外交部例行記者會上稱，孟晚舟事件是嚴重的政治事件，美國政府炮製這事件非出於法律原因，真正目的是要打壓中國高科技企業，阻撓中國的科技發展，批評加拿大政府扮演美方幫兇，負有不可推卸的責任。

她說，孟晚舟沒有違反任何加拿大法律，卻被無理拘押至今，對此表示憤慨並強烈譴責。中方將會為此繼續採取一切必要措施，並敦促加拿大糾正錯誤，釋放孟晚舟平安回國。

另外，華為加拿大公司表示，華為仍然堅信孟晚舟是清白，並相信加拿大的司法體系會得出同樣結論，華為將繼續支持孟女士尋求正義和自由。

2018年12月1日，加拿大應美國要求，在溫哥華機場拘留打算轉機的孟晚舟。美國指控她電信欺詐等，有關引渡聽證正在加拿大展開，而孟晚舟在被加拿大皇家騎警拘捕前，遭加拿大邊境服務局盤問近3小時，成為引渡聽證爭論點。

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責任編輯：林佩怡

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