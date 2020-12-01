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徐曉冬12秒KO他  太極高手：我輸皆因墊子軟（組圖，有片）

社會熱點 11:43 2020/12/01

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徐曉冬12秒KO他  太極高手：我輸皆因墊子軟

「格鬥狂人」徐曉冬日前以12秒擊敗武氏太極第6代傳人、自稱實戰派的陳勇，後者仿如全無還擊之力，此事引來輿論場滾熱辣的議論。事隔兩天，慘敗的陳勇總結賽果，說自己輸在兩點：一是墊子好軟，二是陽光剌眼。

陳勇透過微信公眾號「武林豪俠傳」發文指出，經過2天反思，找到敗北的2項主因：

一是擂台的墊子是軟的問題，輸在自己的擂台上。二是因為在戶外打，光線有些刺眼睛的問題。

陳勇自稱一年多沒在自己的擂台上訓練，而是從事「硬地訓練」，導致使不上力、信心大減。「自己的擂台害了我，真是個笑話，天意弄人」。

徐曉冬VS武氏太極高手 隔空叫陣1年 12秒分出勝負（有片）

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對於找出失敗主因，他感到相當開心，認為「輸了沒關係，找到了問題所在，避免犯同樣的錯誤」，同時也想把這個失敗的經驗分享給各界，也感謝徐曉冬提供的經歷，自我勉勵「作為一個武者，勇於嘗試很重要！加油！」

徐曉冬對此在YouTube回覆，「向陳勇老師致敬，很抱歉沒有在硬地上切磋，也抱歉沒注意當天太陽光照射的問題，我下次注意」。

網民揶揄：年輕人沒武德  利用太陽

不少網友得知此事，紛紛留言嘲諷陳勇「沒打夠？還想再打」、「年輕人沒武德，利用太陽」、「學太極的真的很會四兩撥千斤」、「那場地你選，再打一次好不好」。

事件源於徐曉冬與陳勇隔空互嗆一年後，兩人上周六（28日）在深圳比武。

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徐曉冬在個人YouTube頻道發布當日影片，在裁判示意開始後，徐先出拳試探，陳則似乎打算以靜制動。片刻後，徐一腳踢向陳的胸前，後者成功用肘護住要害。徐即時補上一腳低掃，趁陳下盤不穩時，左拳正中他的面部。陳隨即失去重心，退向鐵籠邊緣。

整個過程只有約12秒。根據說好的按照MMA規則，徐完全無必要停手，大可上前施展抱摔，讓對手陷入劣勢的地面狀態。但裁判搶先一步叫停比武，陳勇休息約1分鐘後，似乎未能恢復狀態，最後決定認輸。

陳勇號稱「最能打的大師」

徐曉冬事後表示：「為了尊重武術，我不敢發力！規則是MMA規則，當陳勇被我一個輕刺拳道打到籠邊捂著臉，我和裁判都愣了，我都不敢上去打……只能等陳勇和裁判商量到底還打不打…………無奈……。」

今年53歲的陳勇在深圳經營拳館，體重接近90公斤，身材非常結實。據他在電視節目上的自述，他曾經當過偵察兵，在部隊錘煉多年，有豐富的搏擊經驗。

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他又說，自己和其他「太極大師」不同，他擅長地面格鬥，MMA格鬥技術也很嫻熟，經常實戰，是「最能打的傳武太極大師」。

陳勇與徐曉冬原本約定去年比武，但定下決戰日期後，陳勇以傷病為由拒絕出戰。及後，陳勇還反口不承認曾經答應。經多方磋商，才促成本次比武。

比武影片（27:35開打）

責任編輯：鄧國強

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