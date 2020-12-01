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【火燒圓明園】流失百年 馬首銅像終於正式回家

國情動向 11:56 2020/12/01

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【圓明園馬首銅像】流失百年終於回家 在圓明園正覺寺文殊亭展出

中國古代皇家庭園北京圓明園清代遭到英法聯軍火燒搶掠，大量珍貴文物自此流失海外，其中一件終於回家。圓明園十二生肖獸首銅像之一馬首銅像，周二（12月1日）在圓明園開始正式展出。國家文物局正式將圓明園馬首銅像，劃撥北京市海淀區圓明園管理處收藏。馬首銅像回流中國過程中，已故港澳商人何鴻燊發揮了重要作用；馬首銅像成為第一件回歸圓明園文物。

圓明園馬首銅像劃撥入藏儀式，周二早上在圓明園正覺寺舉行，開始在正覺寺文殊亭展示，作為同期開展的《百年夢圓——圓明園馬首銅像回歸展》重頭戲。

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國家文物局會同北京市政府為今次展出，對圓明園正覺寺文殊亭實施了提升與安防改造工程。展廳設置了一個多媒體展示十二生肖獸首噴泉景象。展覽以馬首回歸為主線、分為圓明重光、萬園之園、馬首回歸3個單元，展覽面積1,172平方米，共展出文物、照片等共約100組件，作為正覺寺基本陳列持續展出，即日向公眾開放。

圓明園被英法火燒應重建？國家文物局以這理由拒絕

馬首銅像在外漂泊100多年，可證圓明園輝煌與悲慘歷史的見證。十二生肖獸首銅像開始時並非只有頭部，而是連接了穿著袍服的造型的石雕身軀，是為圓明園海晏堂外噴泉的一部分。

圓明園海晏堂建於1759年（乾隆二十四年），是園內一處顯著歐式建築與園林景觀，「海晏」一詞取意「河清海晏，國泰民安」。海晏堂主建築前有大型噴水池，英國傳教士、大清宮廷畫師郎世寧領銜設計，噴水裝置在左右呈扇面八字排開，而獸首就是水龍頭。

海晏堂電腦復原圖

在原本的設計中，這些水龍頭是一群西洋裸女，但乾隆皇帝覺得「這可不大和中國的風雅」，因此改為了十二生肖的人身獸面銅雕。據考證，生肖銅像身軀為石雕穿著袍服的造型，頭部為寫實風格造型。鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬，每晝夜都會隔一個時辰（2小時）依次從口中輟流噴水，正午時刻還會一齊噴水，有「水力鐘」之稱。

1860年英法聯軍闖入北京，搶掠並焚毀圓明園，十二生肖像從此身首異處，獸首全遭掠奪流失海外。

馬首銅像2007年由蘇富比公司在香港拍賣，國家文物局斡旋推動回歸，最後由港澳愛國商人何鴻燊斥資6,910萬港元購得。何鴻燊2019年將馬首銅像正式捐贈國家，銅像現在終於回到圓明園。

正覺寺位於圓明園綺春園南部，圓明園當年遭縱火時，正覺寺因為北面牆外的一條小河擋住了火舌，倖免於難，今天成為了展出馬首銅像選址。

浙江東陽圓明新園海晏堂

國家文物局局長劉玉珠表示，馬首歸園，昭示了文物追索新方向。他稱，聯合國教科文組織1970年公約生效前，歷史上因戰爭劫掠、文化掠奪、非法貿易等原因流失的文物，如何開展追索返還，國際社會依然缺乏法律基礎和普遍共識。

劉玉珠指出，中國政府堅定支持非法流失文物回歸原屬國，願和國際社會一道，將促進歷史流失文物返還作為重點方向，推動文物流失國與文物流入國相向而行，共同探討妥善解決歷史問題的有效途徑，為構建更加公平正義的流失文物追索返還新秩序，繼續貢獻中國實踐、中國方案、中國力量。

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責任編輯：連兆鋒

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