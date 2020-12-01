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中國為泡菜制定國際標準 內媒這樣說引爆中韓「口水戰」

社會熱點 12:18 2020/12/01

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南韓政府指中國制定的標準只適用於四川泡菜

講起泡菜理所當然會想起韓國，但這種情況或者將有所改變。由中國提出的泡菜標準，近日正式通過國際標準化組織（ISO）認證。內媒形容韓國「泡菜宗主國」地位已名存實亡，中國在泡菜市場將更有話語權。事件再觸發中韓口水戰，南韓官方昨日（9月30日）緊急發聲明指，標準不適用於韓國泡菜。

內媒：韓國「泡菜宗主國」地位名存實亡

該個標準由四川省眉山市政府提出，去年6月向ISO進行《泡菜（鹽漬發酵蔬菜）規範和試驗方法》提案，經過1年半的審核，該標準正式通過。內媒指出，中國泡菜在國際市場的地位與影響力將大幅提升，對泡菜產業而言，可向更優更強的方向發展，並起到巨大的推動作用。

我國的泡菜產業成為了國際泡菜市場的行業標竿，我國泡菜產業的技術標準被世界所認同，泡菜行業都將按照這一標準進行生產。

在祝賀的同時，內媒不忘嘲諷以「泡菜宗主國」的韓國，強調本次參與制定標準的專家，沒有一個來自南韓。南韓現時消費的泡菜中，接近35％來自進口，其中99％來自中國。近期受到颱風與雨季影響，南韓泡菜價格更是暴漲，許多餐廳已暫停提供免費的泡菜。為了確保供應，南韓只好更積極從中國採購。

在微博上，網民也趁機對韓國泡菜大踩特踩，紛紛批評韓國泡菜味道差卻賣得貴，稱只有「沒啥東西吃的地方才會吃泡菜」，甚至有人引經據典地指根本沒有所謂韓國泡菜，有的只是中國的東北泡菜。泡菜最早記載見於《詩經》中，是地道的中國食物，後來經戰爭傳入韓國，才成為當地人所謂的韓國泡菜。

南韓人：中國是竊取我們文化的小偷

該消息瞬間點燃了南韓的媒體及網民，多間媒體迅速反駁中國的說法，指責中國企圖將韓國泡菜變成中國的東西，甚至有報道將件描述為中國「試圖統治世界」的舉行，社交媒體評論則表達了對中國正在行使「經濟威懾力」感到擔憂。

南韓網民更是異常憤怒，在各大社交平台抨擊中國的舉動，「這完全是一派胡言，一個小偷偷走了我們的文化」、「我讀到一篇媒體報導，說中國現在說泡菜是他們的，他們正在為泡菜制定國際標準，這很荒謬。我擔心他們會偷走韓服和其他文化內容，而不僅僅是泡菜。」

南韓農林畜產食品部昨日也發出聲明，表明中國泡菜（Paocai）不能代表泡菜（Kimchi），ISO文件上已列明不適用於韓國泡菜，而且韓國泡菜的國際標準，已在2001年由聯合國糧食及農業組織（FAO）國際食品標準委員會制定。中國提出的，主要是製作四川眉山東坡泡菜等的標準。

三星中國網站撤BTS產品　韓政府關注中國網民批BTS

不是北韓 南韓民調：中國最威脅朝鮮半島和平

「死了的中國人才是好中國人」南韓電競選手遭重罰

 

責任編輯：陳建錫

網絡文化 歷史文化 經濟 社交平台 食品 採購 四川省 中國 南北韓關係 北韓

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