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【中美角力】滙豐報告：中國超越美國 成亞太企業最大海外市場

國情動向 12:10 2020/12/01

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中國經濟復甦加快，11月財新製造業PMI錄得54.9，成為2010年12月以來最高值。滙豐控股周二發布的一項最新調查顯示，中國已超越美國，成為亞太地區公司的最大海外市場。接受調查的公司中，近3成將中國作為最大貿易合作夥伴。

據內媒，報告顯示，接受調查的公司中，28%將美國列為最大貿易合作伙伴，將中國作為最大貿易合作伙伴的公司比例升至29%。

儘管受到疫情影響，但總體貿易前景保持良好，72%的受訪企業對未來幾年持積極看法，較一年前的81%下降不到10個百分點。

滙豐全球貿易融資主管Natalie Blyth表示，「這一從西向東的地域轉移以及亞洲的崛起正在加速。」亞太地區的貿易在美國保護主義和大流行時期繼續增長，這是一個轉折點。在15個亞太國家簽署區域全面經濟伙伴關係協議（RCEP）之後，這一趨勢還將繼續。

滙豐此次調查於9月11日至10月7日進行，39個國家的大約10,400家公司接受了調查。

中共總書記習近平早前亦強調，中國不會謀求「脫鉤」或是搞封閉排他的「小圈子」。中國構建新發展格局，是開放的、相互促進的國內國際雙循環。在新發展格局下，中國市場潛力將充分激發，為世界各國創造更多需求。

【RCEP簽署】全球最大自貿區 李克強：多邊主義勝利

王毅：中日將推動RCEP早日生效 月內恢復商務人士往來

中國巧用RCEP抗美：外循環VS去中國化

責任編輯：尹航

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